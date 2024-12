Diese Fragen können selbst Schumi-Fans nicht beantworten!

Wer in Deutschland an die Formel 1 denkt, denkt automatisch an Michael Schumacher (Alle News zur Formel 1-Legende hier). Der Motorsport ist eng mit seinem Namen verknüpft – und andersherum. In seiner langen F1-Karriere hat der Deutsche die Rennserie geprägt, zig Rekorde eingefahren, von denen er noch immer zahlreiche hält. Bekannt ist Schumi (Hier alles zu seinem Gesundheitszustand) für seinen schier grenzenlosen Ehrgeiz und ein Feingefühl für das Fahrzeug, von dem Ingenieur:innen noch heute schwärmen – aber ebenso auch für seine Kompromisslosigkeit auf der Rennstrecke. Im Quiz verlangen wir selbst den hartgesottetsten Michael Schumacher-Fans einiges ab: Wer kann alle 13 Fragen richtig beantworten?

