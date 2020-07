Was kommt dabei herum, wenn Autodesigner und Drehbuchautoren zusammenarbeiten und sich dabei von blauen Fabelwesen inspirieren lassen, die mit Bäumen sprechen und von fliegenden Quallen geheilt werden? In diesem Falle eine mehr als ungewöhnliche Fahrzeug-Studie: der Mercedes Vision AVTR. Leslie hat sich das Ergebnis der Kooperation von Mercedes und Disney ganz genau angeschaut. Wie der rücksichtsvolle Umgang mit Ressourcen und Luxus zukünftig zusammengehen sollen und was das Besondere an den ballonförmigen Reifen des Vision AVTR ist, zeigt das im Video! Mehr zum Thema: Das ist der Mercedes Vision AVTR

