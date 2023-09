Mercedes-Benz kündigte an, den Mercedes-Stern auf dem Dach der ehemaligen Zentrale in Stuttgart zu entfernen. Der Zeitpunkt des Abbaus ist bislang jedoch unklar.

Mercedes-Stern auf ehemaliger Zentrale in Stuttgart soll abgebaut werden

Wie das Unternehmen der Deutschen Presseagentur mitgeteilt hatte, sollte der Mercedes-Stern auf der ehemaligen Firmenzentrale in Stuttgart-Möhringen am 18. September 2023 abgebaut werden. Grund dafür sei, dass es sich um keinen Unternehmensstandort mehr handelt und Mitarbeitende größtenteils in die Zentrale in Untertürkheim sowie den Campus in Stuttgart-Vaihingen umgezogen sind. Jüngeren Medienberichten zufolge hat Mercedes die Rückbau-Pläne zwar nicht verworfen, aber den Termin auf bislang unbestimmte Zeit verschoben (Stand: 25.09.2023). Demnach genießt der 6,5 m große Mercedes-Stern auf dem Dach der ehemaligen Zentrale im Süden Stuttgarts vorerst Schonfrist und prägt das Stadtbild weiterhin. Nach über 30 Jahren im Einsatz, in denen er der Witterung ausgesetzt war, soll der Stern nach dem Abbau nicht mehr weiterverwendet werden. Beim Mercedes-Logo in Möhringen handelt es sich nicht um den einzigen Stern auf Stuttgarts Dächern, der seinen Platz verlassen muss: Normalerweise steht auf einem der Bahnhofsgebäude ebenfalls ein Mercedes-Stern, der allerdings aufgrund von Bauarbeiten bis voraussichtlich 2025 auf dem Mercedes-Benz-Museum im Stadtteil Bad Canstatt platziert wurde. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Mercedes auf der IAA 2023 (Video):