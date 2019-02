Mercedes SLC "Final Edition" (2019)

Der SLK-Nachfolger Mercedes SLC bekommt 2019 seine "Final Edition". Das Sondermodell feiert die Vergangenheit des Roadsters mit dem sogenannten Vario-Dach. Die Zukunft bleibt hingegen ungewiss!

Der im Jahr 2016 von der Bezeichnung SLK in Mercedes SLC umbenannte Roadster startet im März 2019 als "Final Edition". Die sonnengelbe Lackierung des Sondermodells ist eine Reminiszenz an die erste SLK-Generation, die 1996 im Farbton "Yellowstone" vorgestellt wurde. Es sind aber auch dezentere Farben erhältlich. Basis der Final Edition ist die sportliche AMG-Line, die nicht nur ein Stylingpaket mit sich bringt, sondern auch ein (abwählbares) Sportfahrwerk mit einer Tieferlegung von zehn Millimetern und einer größeren Bremsanlage mit gelochten Scheiben. Im Innenraum findet zweifarbiges Nappaleder in Schwarz und Silber Pearl Verwendung. Ledereinsätze in Carbon-Optik, unter anderem am Lenkrad, runden den sportiven Look der Final Edition ab. Gestickte Final Edition-Logos zieren Kopfstützen und Fußmatten. Die Serienausstattung des sonnengelben SLC beinhaltet unter anderem die Nackenheizung "Airscarf", samt Sitzheizung und dem Memory-Paket für Fahrer- und Beifahrersitz. Das Sondermodell ist für alle vier verfügbaren Motorisierungen des Mercedes SLC erhältlich. Mehr zum Thema: Das ist die Mercedes A-Klasse

Neuheiten Mercedes-AMG GT Roadster Facelift (2018): Motor Dezentes Facelift für den GT Roadster

Mercedes SLC (2016) im Video:

Mercedes SLC bekommt seine "Final Edition" (2019)