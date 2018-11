Wenn das Geld für die aktuelle Mercedes S-Klasse nicht ausreicht, wird die alte S-Klasse eben frisch gemacht. Tatsächlich bauten Ukrainer in einer irren Aktion Front und Heck der neuen S-Klasse an die alte!

... etwas tiefer. Am Übergang der C-Säule in Heckklappe setzten die Ukrainer an, um die Bleche der S-Klasse W222 einzusetzen.

Mit der Generation der letzten Mercedes S-Klasse (W221) haben die Schwaben ein erfolgreiches Modell am Markt platziert. Weltweit verkaufte es sich wie geschnitten Brot und ließ die Konkurrenz meist hinter sich. Doch trotz einer Modellpflege (2009) ist und bleibt es ein Auto, das technisch auf den Stand von 2005 ist – sodass für Leute mit dem nötigen Kleingeld nur der Kauf der neuen S-Klasse der Baureihe W222 in Frage kommt. Oder doch nicht? Ukrainer jedenfalls haben – aus welchen Gründen auch immer – genau auf diesen Schritt verzichtet, stattdessen Flex und Dremel rausgeholt und die Front der aktuellen an die alte Mercedes S-Klasse operiert. Wenngleich der Sprung beim S-Klasse-Design von der alten auf die neue Baureihe sicherlich kein kleiner war, scheinen die Teile der neuen S Klasse recht gut an die alte zu passen. Ukrainer nahmen Front- wie Heckstoßstange, Kühlergrill, Scheinwerfer und Rückleuchten sowie Kotflügel von der W222-Baureihe und werkelten sie an die alte Mercedes S-Klasse. Allein die LED-Technik anzupassen, dürfte aber ein großes Geduldsspiel gewesen sein.

Neuheiten Mercedes S-Klasse Facelift (2017): Preis S-Klasse startet bei 84.638 Euro

Mercedes S-Klasse (W221) im Video:

Technisch bleibt S-Klasse beim Alten