Berücksichtigt man, dass Scaldarsi in näherer Zukunft auch Luxus-Yachten und goldene Lear-Jets anbieten will, kann man sich in etwa ausmalen, wer die Zielgruppe dieser extravaganten Fortbewegugnsmittel sein wird.

Einige optische Erinnerungen an den zu Grunde liegenden Mercedes-Maybach S600 sind noch zu sehen, so etwa an den Frontscheinwerfern und Rücklichtern. Alles andere ist handgemacht und ...

In diesem speziellen Fall ist es Gold mit 24 Karat, das an zahlreichen Stellen des "Emperor I" getauften Mega-Maybachs glänzt und funkelt.

Ein Mercedes-Maybach S600 ist schon von Haus aus ziemlich luxuriös. Doch das reichte Scaldarsi Motors anscheinend nicht, weshalb der noch relativ junge Hersteller von Luxusfortbewegungsmitteln das Maybach-Schlachtschiff noch zusätzlich mit Gold, Krokodilsleder und 900-PS-V12 zum Emperor aufgeprunken musste.

Der dicke Mercedes-Maybach S600 von Scaldarsi-Motors möchte seinen Serien-Kollegen in fast allen Bereich übertrumpfen. Und weil Kitsch und Kunst manchmal dicht beieinander liegen, soll hier keine Aussage über den Geschmack eventueller Käufer geäußert werden. Klar ist aber auch: Nur weil jemand ein paar Millionen in Gold und Leder-Applikationen gesteckt hat, muss das Ergebnis noch lange nicht gefallen. In diesem speziellen Fall ist es Gold mit 24 Karat, das an zahlreichen Stellen des "Emperor I" getauften Mega-Maybachs glänzt und funkelt. Und auch darüber hinaus gibt es die eine oder andere Neuerung, die den S 600 von Stufe "königlich" auf "imperial" levelt. 900 PS und 1450 Newtonmeter (auf 1200 Newtonmeter begrenzt) schlummern zum Beispiel im verbauten Brabus-V12, der das brachiale Luxus-Geschoss in nur 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h katapultieren soll.

Fakten zur Mercedes S-Klasse im Video:

Maybach S600 Emperor von Scaldarsi Motors