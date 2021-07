Leslie war in der Schweiz und durfte sich die brandneue, elektrische Luxuslimousine Mercedes EQS (2021) nicht nur ansehen, sondern auch fahren. Was das neue Stuttgarter Flaggschiff alles kann und wie es sich auf der ersten Fahrt durch die Alpen schlägt, erfahrt ihr in den beiden Videos. Folgt Leslie auf Instagram unter @Leslieandcars, um auf ihre Fragen aus den Videos eingehen zu können. Mehr zum Thema: Der Mercedes EQS im Fahrbericht