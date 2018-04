... des Luxus-Kombis betont, geht es im Innenraum so nobel wie in jedem anderen T-Modell zu. Das Gleiche ...

Die Mercedes E-Klasse All-Terrain (2016) glänzt zum Preis ab 49.861 Euro als Wanderer zwischen Feldwegen und Offroad-Attitüden in der Großstadt. Zum Marktstart Anfang 2017 gibt es nur eine Motorisierung, später wird jedoch auch eine AMG-Version ab 77.855 Euro erwartet.

Mit der Mercedes E-Klasse All-Terrain wagt Daimler den Spagat zwischen Luxus und Lastesel zum Preis ab 49.861 Euro. Die Mercedes E-Klasse All-Terrain (2016) ist nach den Wünschen ihrer Erbauer der elegante Zwischenschritt für alle, die sich nicht zwischen Kombi und SUV entscheiden können – weil sie eigentlich beides wollen. Der Crossover-Kombi soll das Beste beider Welten in einem einzigen Auto vereinen und so eine Zielgruppe ansprechen, die bisher nur bei der Konkurrenz fündig wurde. Knapp drei Zentimeter mehr Bodenfreiheit bietet die Mercedes E-Klasse All-Terrain (2016) schon im Basis-Setup als E 220 d 4Matic, mit dem serienmäßigen Luftfahrwerk Air Body Control kann die Karosserie auf Wunsch um weitere 20 Millimeter angehoben werden. Der zusätzliche Freiraum hilft bei Ausflügen in leichtes Gelände und sorgt gemeinsam mit dem ebenfalls serienmäßigen Allradantrieb 4Matic dafür, dass viele nicht nur Feldwege ihren Schrecken verlieren. Klar, für echte Offroad-Einsätze eignet sich das Mercedes E-Klasse T-Modell auch in der All-Terrain-Ausführung nicht ganz so gut wie ein ausgewachsenes SUV, aber für die gelegentliche Flucht aus dem Alltag reicht es allemal – und vielen Kunden reicht bekanntlich schon das Wissen darum, dass man bei Bedarf jederzeit etwas mehr Abenteuer erleben könnte.

Preis: Mercedes E-Klasse All-Terrain (2016) ab 49.861 Euro

Zum Marktstart im Frühjahr 2017 wird die Mercedes E-Klasse All-Terrain ausschließlich als E 220d 4Matic mit 194 PS starkem Vierzylinder-Diesel erhältlich sein, später werden stärkere Antriebe folgen. Unter anderem ist ein E 43 4MATIC T-Modell von AMG geplant, das zum Preis ab 77.855 zu haben sein wird. Auf Asphalt genügt der Selbstzünder, um in acht Sekunden auf 100 zu beschleunigen und 232 km/h Höchstgeschwindigkeit zu erreichen – Fahrleistungen, die sich mit einem vergleichbar motorisierten SUV ganz sicher nicht erreichen ließen. Und während das Exterieur der Mercedes E-Klasse All-Terrain mit Unterfahrschutz und schwarzen Kunststoff-Elementen ganz bewusst die kernige Seite des Luxus-Kombis betont, geht es im Innenraum so nobel wie in jedem anderen T-Modell zu. Das Gleiche gilt für das Angebot von Sicherheits- und Assistenzsystemen, auch hier steht der All-Terrain den tieferliegenden Varianten der aktuellen Mercedes E-Klasse in Nichts nach. Der Preis für den Crossover-Kombi wird bei 65.456 Euro liegen.

