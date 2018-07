Mit dem Mercedes CLA Shooting Brake bauen die Schwaben 2015 ihre neue CLA-Modellfamilie aus. Der Lifestyle-Kombi ist zum Preis ab 29.809 Euro erhältlich. Diese Motoren stehen zur Wahl!

Der Startschuss für den Mercedes CLA Shooting Brake (2015) zum Preis ab 29.809,50 Euro ist gefallen. Nach der Stufenheckvariante des CLA ist der Neuling die zweite Modellreihe, die komplett im ungarischen Kecskemét vom Band läuft. Der Shooting Brake ist dabei auf den ersten Blick als Mitglied der CLA-Familie erkennbar, eine schöne Linie zählt in dieser Klasse weit mehr als die letzten Liter Kofferraum-Volumen. Verstecken muss sich der Laderaum dennoch nicht: 495 bis 1354 Liter Gepäckraum stellen zwar keine Rekorde auf, dürften aber im Alltag fast immer ausreichend sein. Wie wichtig das Design beim CLA-Kombi ist, zeigen die unmittelbar ab Marktstart erhältlichen Varianten OrangeArt Edition, AMG Line und Urban. So kann jeder Kunde die seinem Geschmack entsprechende Gestaltung des Mercedes CLA Shooting Brake (2015) wählen und sich dabei vom auffälligen Kunstwerk mit orangen Akzenten bis hin zum sportlichen AMG-Look nach Herzenslust austoben. Mehr zum Thema: Mercedes CLA Shooting Brake im Fahrbericht

