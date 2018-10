... Mercedes-Benz W 100 nimmt. Staatstragendes Autos, schließlich fuhren in ihm Persönlichkeiten wie Queen Elizabeth II. mit. Doch zurück zum modernen Schlachtschiff: Laut autoblog.nl hat Galpin Auto Sports die in Kalifornien entdeckte Mercedes S-Klasse Royale ...

Radikalumbau auf Basis der aktuellen Mercedes S-Klasse: Fette Barockfelgen, dicker Kühlergrill und jede Menge Bling-Bling machen auf Staatskarosse W 100. Jetzt tauchte der Royale in einem Youtube-Video auf. Schätzpreis: rund 500.000 Euro.

Selten liefert eine Mercedes S-Klasse derartigen Diskussionsstoff wie der im Netz aufgetauchte, wohl nach Kundenwunsch angefertigte Royale. Das zeigen nicht zuletzt die Kommentarspalten des Youtube-Videos, in dem der Royale getaufte Mercedes in den USA auftaucht. Eine Trutzburg auf riesigen Barockfelgen, die offensichtlich Anleihen an den luxuriösen Vorfahren Mercedes-Benz W 186 und W 100 nimmt. Staatstragende Autos, schließlich fuhren in ihnen Persönlichkeiten wie Konrad Adenauer und Queen Elizabeth II. mit. Doch zurück zum modernen Schlachtschiff: Laut autoblog.nl hat Galpin Auto Sports die in Kalifornien entdeckte Mercedes S-Klasse Royale auf Facebook gepostet, aber auch schon wieder gelöscht. In verschiedenen Foren hieß es, dieses mutmaßliche Einzelstück sei für und von Henrik Fisker – Geschäftsführer von Fisker Automotiv. Der aber ließ bereits über road & track ausrichten: "Das ist nicht meiner!"

Preis: Mercedes S-Klasse als Royale ca. 500.000 Euro teuer

Wem auch immer der Royale nun gehören mag, und wer auch immer für den Umbau – Gerüchte besagen: Carlsson – verantwortlich ist, er nahm als Basis für die Mercedes S-Klasse Royale höchstwahrscheinlich die aktuelle S-Klasse der Baureihe W222. Darauf lassen zumindest Türen, Außenspiegel und das beige gelederte Interieur schließen. Nicht von der Stange sind Front und Heck der Mercedes-Benz S-Klasse Royale: Vorne dominiert ein riesiger, klassischer Kühlergrill mit erhabenem Mercedes-Stern vor einer ebenso barock geformten Motorhaube, unter der – sofern es tatsächlich ein S 600 ist – ein sechs Liter großer V12 mit 530 PS arbeiten dürfte. Sauber eingelassene Mercedes-Benz-SLS-Scheinwerfer leiten im Schwung in die Kotflügel des Mercedes-Benz S 600 Royale über.

