close
Schön, dass du auf unserer Seite bist! Wir wollen dir auch weiterhin beste Unterhaltung und tollen Service bieten.
Danke, dass du uns dabei unterstützt. Dafür musst du nur für www.autozeitung.de deinen Ad-Blocker deaktivieren.
Geht auch ganz einfach:
Schon fertig!
Alle Infos zum Mercedes AMG GT

Track Tool von Mercedes-AMG: AMG GT Track Sport angeteasert

Lukas Bädorf Redakteur

Der Mercedes-AMG Concept AMG GT Track Sport teasert einen sportlichen Ableger für die Rennstrecke an. Teaserfotos deuten eine aerodynamisch optimierte Karosserie an. Technische Daten bleiben noch unter Verschluss.

Hinweise zu den Affiliate-Links
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
Blick von schräg vorne auf den noch unter Tüchern gehüllten Sportwagen Mercedes-AMG Concept AMG GT Track Sport.
Mercedes-AMG Concept AMG GT Track Sport

Mercedes-AMG teasert einen verschärften GT an. Es soll sich dabei um eine Rennstrecken-orientierte Variante handeln.

Foto: Mercedes-AMG
Blick von schräg vorne auf die Frontpartie des Mercedes-AMG Concept AMG GT Track Sport.
Mercedes-AMG Concept AMG GT Track Sport

Unter der Haube waltet ein V8-Motor, nähere Infos zum Antrieb nennt Mercedes-AMG allerdings noch nicht.

Foto: Mercedes-AMG
Detailansicht über die Kotflügel des Mercedes-AMG Concept AMG GT Track Sport auf seinen Heckspoiler.
Mercedes-AMG Concept AMG GT Track Sport

Der riesige Schwanenhals-Heckflügel im GT3-Format ist nicht zu übersehen.

Foto: Mercedes-AMG

Die Modellfamilie des Mercedes-AMG GT wird in naher Zukunft um einen sportlichen Ableger erweitert. Das zeigen erste Teaserbilder des Mercedes-AMG Concept AMG GT Track Sport – als Studie entweder von einem Tuch verhüllt oder mit Erlkönig-Folierung getarnt. Die ausladenden Spoiler rundum lassen keinen Zweifel daran, dass der Track Sport für den Rennstreckeneinsatz konzipiert ist. Ob es sich dabei um ein Fahrzeug rein für den Kunden-Motorsport handelt oder auch um ein limitiertes Serienmodell, belässt AMG noch offen.
Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Das Mercedes Concept AMG GT XX (2025) im Video:

 
 

Der Mercedes-AMG Concept AMG GT Track Sport soll für Bestzeiten auf der Rennstrecke sorgen

Beim Mercedes-AMG Concept AMG GT Track Sport spricht der Hersteller von einem "kompromisslosen Sportwagenkonzept 'born in Affalterbach' für neue Bestzeiten". Mehr als die Teaserbilder veröffentlicht der Hersteller bislang nicht. Technische Daten bleiben bis auf einen bestätigten V8-Motor noch im Unklaren. Laut Mercedes-AMG steckt das Konzept noch in der Entwicklung und steht kurz vor seinen ersten Erprobungsrunden auf der Rennstrecke.

Tags:
Produkttipp Mädchen auf der Rücksitzbank eines Autos beim Bedienen eines Tablets in einer Tablet-Halterung, fotografiert von hinten mit Blick auf Mädchen und Person am Steuer.
AUTO ZEITUNG empfiehlt:
Tablethalter
AUTO ZEITUNG Gewinnspiele
AUTO ZEITUNG-Gewinnspiele
Mitmachen und gewinnen
Copyright 2025 autozeitung.de. All rights reserved.