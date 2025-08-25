Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Die Modellfamilie des Mercedes-AMG GT wird in naher Zukunft um einen sportlichen Ableger erweitert. Das zeigen erste Teaserbilder des Mercedes-AMG Concept AMG GT Track Sport – als Studie entweder von einem Tuch verhüllt oder mit Erlkönig-Folierung getarnt. Die ausladenden Spoiler rundum lassen keinen Zweifel daran, dass der Track Sport für den Rennstreckeneinsatz konzipiert ist. Ob es sich dabei um ein Fahrzeug rein für den Kunden-Motorsport handelt oder auch um ein limitiertes Serienmodell, belässt AMG noch offen.

Der Mercedes-AMG Concept AMG GT Track Sport soll für Bestzeiten auf der Rennstrecke sorgen

Beim Mercedes-AMG Concept AMG GT Track Sport spricht der Hersteller von einem "kompromisslosen Sportwagenkonzept 'born in Affalterbach' für neue Bestzeiten". Mehr als die Teaserbilder veröffentlicht der Hersteller bislang nicht. Technische Daten bleiben bis auf einen bestätigten V8-Motor noch im Unklaren. Laut Mercedes-AMG steckt das Konzept noch in der Entwicklung und steht kurz vor seinen ersten Erprobungsrunden auf der Rennstrecke.