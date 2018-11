Ein Nachbau des ikonischen Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II lässt auf historischen Motorsportveranstaltungen den Geist der DTM in den 1990er-Jahren aufleben. Samt potentem 2,5-Liter-Vierzylinder, Überrollkäfig und Schalensitzen!

Nicht nur wegen seines wuchtigen Breitbaus und der monströsen Theke, die jeder Kneipe Ehre machen würde, mutierte der Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II zur Rennikone. Schließlich raste Klaus Ludwig mit dem "Baby-Benz" 1992 zum DTM-Titel – und mit ihm Mercedes zum Sieg der Marken- und AMG zum Gewinn der Teamwertung. Auch die mittlerweile höchst begehrten und entsprechend teuren Homologationsmodelle tragen zur Ikonen-Bildung bei. Der Wehrmutstropfen für alle Fans: Es existieren nur 502 Straßenvarianten des Motorsportlers. Ein Umstand, weshalb sogar Mercedes selbst bei den historischen Motorsportveranstaltungen lieber auf eines der Originale verzichtet und einen Nachbau des 190 E 2.5-16 Evolution II auf die Strecke bringt. Wie der Rennwagen basiert auch der Nachbau auf dem 190er (W201), dem damals kleinsten Mercedes. Und wie der Gruppe-A-Rennwagen ist auch das Imitat aufgebaut: Spoiler, Motorhaube und Kofferraumdeckel sind aus gewichtssparendem Kevlar gebaut, der angesprochende Breitbau gibt den seinerzeit immens großen 17-Zöllern den nötigen Raum und am Heck versprüht nicht nur die "Frittentheke", sondern auch der Heckscheibenspoiler den Rennwagen-Charme der 1990er-Jahre.

Classic Cars Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II: Wertentwicklung 190 EVO II geht gegen 300.000 Euro

Mercedes-Modellpalette (Sport) im Video:

Nachbau des Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution II