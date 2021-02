Meistgesuchte Automarken auf Google 2020

Die australische Webseite "Comparethemarket.com.au" hat die meistgesuchten Automarken auf Google im Jahr 2020 ermittelt. Das sind die Sieger!

Wer bei den meistgesuchten Automarken auf Google im Jahr 2020 auf den deutschen Klassenprimus VW oder den amerikanischen Trendsetter Tesla setzt, liegt weit daneben. Tesla liegt in keinem der 158 untersuchten Ländern vorne, VW nur in derer zwei – knapp vor eher kleinen Marken wie Alpine und AvtoVAZ (Lada). Während Alfa Romeo einen Achtungserfolg in China feiert, sind es oft heimische Marken, die das nationale Ranking anführen. So liegt in Deutschland BMW, in Frankreich Peugeot und in den USA Ford vorne. Was die Beliebtheit der Marken ausmacht, ist allerdings ungewiss. Neue, faszinierende oder gefragte Modelle dürften am ehesten zur Suche animieren, doch auch Rückrufe oder Probleme werden gerne gegoogelt. An der Spitze der meistgesuchten Automarken auf Google gibt es im Corona-Jahr 2020 übrigens einen Führungswechsel. Wer ganz vorne liegt und welche Marke ihre größere Konzernschwester überflügelt, zeigen die Top-5 der meistgesuchten Automarken 2020 in unserer Galerie.

Die meistgesuchten Automarken auf Google 2020