Wer hauptberuflich Lkw fährt, verbringt sehr viel Zeit auf der Straße. Dementsprechend vielfältig können auch die Erlebnisse sein, die einem während der langen Fahrten über die Fernstraßen widerfahren. In den USA hatte ein Lkw-Fahrer jedoch eine Begegnung, die so vermutlich auch in seiner Branche Seltenheitswert hat. Wie und warum er unerwartet Teil einer Verfolgungsjagd wurde, zeigt das Video von Arrow Trans Corp unten. Im Video oben verfolgt ein dreister Autofahrer die Polizei. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Lkw-Fahrer hilft Polizei bei Verfolgungsjagd im Arrow Trans Corp-Video:

