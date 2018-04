Der Lexus ES wird seit sechs Generation in Japan und Russland, aber insbesondere in den USA zum Verkauf angeboten. Bislang basierte die Oberklasse-Limousine auf der Plattform des Toyota Camry oder des Camry-Schwestermodells Toyota Vista, in seiner neuesten Ausgabe wird der ES höchstwahrscheinlich auf der neuen Toyota-Plattform TNGA – englisch für Toyota'sNew Global Architecture – aufbauen. Nach Wunsch des japanischen Autobauers soll die neue Limousine, die den GS ersetzt, den Komfort in seiner Klasse neu definieren. Optisch wird er die Lexus-Designlinie mit großem Kühlergrill fortführen und damit eine optische Alternative zu den etablierten Premiummarken darstellen.