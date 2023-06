E-xperience Days: Leser-Testaktion

Bei den E-xperience Days stellte die AUTO ZEITUNG zusammen mit der Frey-Gruppe für ein Wochenende gleich 25 Elektroautos und Plug-in-Hybride zum Leser-Test zur Verfügung.

Die Wolken hingen tief an diesem Wochenende. Ins hessische Friedberg war der Herbst eingezogen. Regen. Wind. Elf Grad. Es waren die ersten kalten Tage nach dem Sommer. Ausgerechnet. Doch keiner der insgesamt 50 eingeladenen Leser ließ sich davon abschrecken. Angereist wurde zu den von der AUTO ZEITUNG und Emil Frey präsentierten E-Xperience Days sogar aus dem gesamten Bundesgebiet. Pünktlich natürlich. "Es ist doch genau das richtige Wetter für eine Probefahrt", brachte es Hendrik von Känel auf den Punkt. Er war an diesem Morgen mit seinem Sohn Aaron aus Saarbrücken gekommen. Genauer gesagt waren es insgesamt mindestens 250 Probefahrten, die an diesen Tagen stattfanden, denn jeder Leser durfte fünf nagelneue Elektroautos und Plug-in-Hybride testen – und zwischendurch sogar mit seiner Begleitung tauschen. "So viele Marken und Modelle", staunte auch Nicola Draber aus Geretsried. Sie interessierte sich vor allem für das Wasserstoff-SUV Hyundai Nexo. "Technik und Alltagstauglichkeit sind beeindruckend. Leider schreckt der Preis ab“, fasste sie zusammen. Doch es standen ja genug Alternativen zum Test bereit – vom Elektro-Smart über Opel Corsa-e, Mazda MX-30 und VW ID.3 bis hin zu Range Rover Sport Hybrid, Mercedes EQC oder den exklusiven Polestar-Modellen waren alle aktuellen Highlights der Mobilitätswende vertreten. Mehr zum Thema: New Mobility – so fahren wir in Zukunft

Die Emil Frey AG ist ein Schweizer Familienunternehmen, das 1924 als Auto-Reparaturwerkstatt von Emil Frey in Zürich gegründet wurde. Mittlerweile gilt die Aktiengesellschaft um Geschäftsführer Bernhard Linnenschmidt (im Bild), mit einem Umsatz von über zehn Milliarden Euro als größte unabhängige Autohandelsgruppe Europas. In Deutschland vertritt sie alle relevanten Marken in ca. 90 eigenen Autohäusern. Weiterhin fungiert sie als Generalimporteur für die japanischen Marken Mitsubishi und Subaru. Mittlerweile betreibt Emil Frey auch ein eigenes digitales Online-Autohaus (www.emilfrey.de) mit tausenden von unterschiedlichen Angeboten. Kaufen und Verkaufen sind hier ebenso aus einer Hand möglich wie Inzahlungsnahmen, Probefahrten oder Leasing/Finanzierungen. Foto: Emil Frey

