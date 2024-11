Transformers gibts jetzt auch von Lego

Lego transferiert die beiden Transformers-Charaktere Bumblebee und Optimus Prime in die Welt der Klemmbausteine. Doch wie gelungen sind diese Sets? Wir stellen sie vor.

Lego-Transformers: Bumblebee und Optimus Prime

Transformers gibt es jetzt auch aus Lego. Lego-Optimus Prime besteht aus 1508 Teilen, misst im Roboter-Modus 35 cm in der Höhe und ist als Lkw 27 cm lang. Lego-Bumblebee kommt auf 950 Teile und erreicht als Roboter 25 cm, während das Auto, ein VW Käfer wie im Film "Bumblebee" von 2018, 22 cm lang ist. Preislich liegt Optimus Prime bei etwa 180 Euro, Bumblebee ist deutlich günstiger und kostet mit 90 Euro die Hälfte. Bei verschiedenen Onlinehändlern sind die Sets aber auch oft mit hohen Rabatten zu haben.

Funktionen und spannende Details der Lego-Transformers

Die Transformers aus Lego sind detailgetreu designt und auch mit vielen Funktionen versehen. Optimus Prime hat 19 bewegliche Gelenke, die ihm ermöglichen, verschiedene Posen einzunehmen. Das Brustfach lässt sich öffnen, um die aus den Filmen bekannte "Matrix der Führerschaft" zu verstauen. Zubehör wie der Ionenblaster, die Energon-Axt und der Raketenrucksack sind ebenfalls im Set enthalten. Bumblebee besitzt ebenfalls bewegliche Gliedmaßen und einen Ionenblaster sowie einen Raketenrucksack. Beide Lego-Modelle können in auch in ihre Fahrzeugform – Optimus Prime in einen Lkw und Bumblebee in ein Auto – verwandelt werden.

Nützliches Zubehör für die Transformers aus Klemmbausteinen

Um die Transformers optisch aufzuwerten und auch im Dunkeln zu echten Highlights zu machen, bieten sich spezielle LED-Leuchten an. Diese Lichtsets sind optimal auf die beiden Transformers-Modelle angepasst und bringen die Roboter und Fahrzeuge an den entsprechenden Stellen zum Leuchten. Mehr Dekoideen und Zubehör für Lego-Modelle gibt es hier.

Inspiration für die Lego-Transformers: Das sind die Originalfahrzeuge

Die Originalfahrzeuge aus den Transformers-Filmen und deren Spin-Off sind legendär: Optimus Prime basiert auf einem mächtigen Peterbilt-Truck und geht in der Filmreihe als Anführer der Transformers voran. Bumblebee tritt im gleichnamigen Spin-Off als charismatischer gelber VW Käfer in Erscheinung. Aus den Transformers-Filmen kennt man ihn allerdings als Chevrolet Camaro.