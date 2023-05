Autos, die sich in Kurven entgegenkommen, müssen besonders vorsichtig fahren – das dürfte soweit allen bewusst sein. Doch wer haftet, wenn ein Fahrzeug über die Straßenmitte kommt und in der Folge ein Unfall passiert? Das Amtsgerichts Lübben hat in einem entsprechenden Fall geurteilt, in dem ein breiter Bus in einer Kurve über die Mitte der Fahrbahn fahren musste und mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte (Az.: 20 C 49/16). Die AUTO ZEITUNG erläutert das Urteil im Video und erklärt, was es fürs spaßige Kurvenschnippeln auf der Landstraße bedeutet! Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

