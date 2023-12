Ein Lkw-Fahrer hat Klimaaktivist:innen von der Straße gezogen und einen Aktivisten angefahren. Jetzt hat das Amtsgericht Stralsund ein Urteil gesprochen!

Verurteilung wegen Nötigung von Klimaaktivist:innen

Im Juli 2023 ist ein Lkw-Fahrer in Stralsund gegen Klimaaktivist:innen der Gruppe "Letzte Generation" vorgegangen, die seinen Weg mit einer Straßenblockade versperrten. Er habe versucht, demonstrierende Personen von der Straße zu ziehen und fuhr einen Aktivisten mit seinem Lkw an. Ende November 2023 wurde er vor dem Amtsgericht Stralsund verurteilt. Der Tatbestand der versuchten Nötigung sei erfüllt, so die Richterin. Andere Vorwürfe der Anklage, etwa versuchte gefährliche Körperverletzung, sah die Richterin hingegen nicht als erwiesen an. Es sei nicht eindeutig nachweisbar, dass der 41-Jährige einen Aktivisten mit seinem Lkw mit Vorsatz anfuhr. Im Zweifel müsse für den Angeklagten geurteilt werden. Es sei nicht zweifelsfrei geklärt worden, ob der Kraftfahrer den Aktivisten in einem speziellen Anfahrspiegel gesehen habe oder ob er überhaupt in den Spiegel geschaut habe.

In einem Video, das zur Verhandlung gezeigt wurde, sei zu sehen, wie der Fahrer vor den Aktivist:innen stoppte, ausstieg und versuchte, sie von der Straße zu ziehen. Eine sitzende Aktivistin schubste er um und bedrohte sie mit der Faust. Danach fuhr er wieder an, wobei er einen Aktivisten, der sich wieder auf die Straße gesetzt hatte, kurz vor sich herschob. Verletzt wurde niemand. Der Lkw-Fahrer wurde zu einer Geldstrafe von 1800 Euro und einem viermonatigen Fahrverbot verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Anwalt des Angeklagten kündigte Berufung gegen das Urteil an. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Mit dpa

Darum brauchen Elektroautos eine Umweltplakette (Video):