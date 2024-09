Klemmbaustein-Autos voll im Trend

Ende 2023 kam in den sozialen Medien ein neuer Trend auf: sehr detaillierte "Lego"- und Klemmbaustein-Sets. Leider nicht ganz so echt, wie es scheint. Wir zeigen, was es damit auf sich hat.

Künstliche Intelligenz "baut" Klemmbaustein-Autos

Viele von uns dürften in den sozialen Medien mittlerweile über diverse, sehr detaillierte Klemmbaustein-Sets – etwa von Autos – gestolpert sein. Mit dem Gedanken: "Wow, sowas gibt es? Wo kann ich das kaufen?" Leider sind die meisten dieser Sets nicht käuflich, denn: Es gibt sie schlicht nicht! Es handelt sich dabei nämlich um KI-generierte Bilder. Mithilfe der ebenfalls im Jahr 2023 aufkommenden Tools wie Adobe Firefly, Microsoft (Bing) Copilot oder Dall-E (und viele weitere) lassen sich kinderleicht und mit wenigen Handgriffen entsprechende Bilder generieren. Je detaillierter die eigenen Eingaben sind, desto genauer und präziser erstellt die Maschine das gewünschte Bild. Die KI-Tools locken mit einer immer leichter werdenden Bedienung, wodurch sich immer mehr Menschen damit beschäftigen. Trendige Ideen, etwa faszinierende Autos als Klemmbaustein- beziehungsweise "Lego"-Set zu generieren, lassen sich daher sehr leicht reproduzieren und treffen gerade in den sozialen Medien auf fruchtbaren Boden. Wie leicht das geht, zeigt das Bild oben: Innerhalb weniger Minuten hat sich die Redaktion einen VW Golf als "Lego-Modell" rendern lassen können. Erschreckend wie faszinierend zugleich, oder? Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der McLaren Senna GTR von Lego Technic im Video: