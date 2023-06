Leidenschaftliche Biker:innen wollen das Gefühl von Freiheit gerne mit anderen teilen. Der Nachwuchs ist davon nicht ausgenommen. Doch wie steht es um die Sicherheit, wenn die Kinder hinten auf dem Motorrad oder im Beiwagen mitfahren? Der passende Kinder-Motorradhelm muss her!

Favorit in unserer Redaktion und auch bei Online-Rezensenten ist dieser Kinder-Motorradhelm aus Polycarbonat. Den Protectwear SA03-BL-XS Kinderhelm gibt es in drei verschiedenen Farben. Das Innenfutter lässt sich komplett herausnehmen und ist waschbar. Beim Tragen ist der Protectwear Motorradhelm besonders leicht. Die möglichen Kopfumfang-Größen sind S bis XXXS. Der Helm entspricht der ECE-R und ist mit einem besonders bedienungsfreundlichen Schnellverschluss ausgestattet.



Welche Motorradhelme gibt es für Kinder?

Ein Kinder-Motorradhelm ist in seinen Maßen speziell für die Kopfgrößen von Kindern konzipiert, sodass sie auf Motorrädern, Rollern oder anderen motorisierten Zweirädern mitfahren können. Ein niedriges Gewicht ist essenziell wichtig, wobei gleichzeitig gängige Sicherheitsstandards beim Kinder-Motorradhelm Vergleich geprüft werden sollten. Kinder-Motorradhelme gibt es in den verschiedensten Materialien, Ausführungen und Formen, bei Kindern wie auch bei den Erwachsenen. Grundlegend lassen sich Kinderhelme unterscheiden in:

Integralhelme mit fester Kinnpartie wie der RALLOX Helmets 708



Jethelme mit Visier zur Mitfahrt auf dem Roller wie von FREEUP



Motocrosshelme mit besonders schnittigem Design wie den Njybf Motocross-Helm, den Actionbikes Motors Crosshelm, oder die praktischen ATO-Helme.



Weniger verbreitet als bei den Erwachsenen sind allerdings Klapphelme für Kinder. Die speziellen Anforderungen an die genaue Sitzform des Motorradhelms sind beim schnell wachsenden Kinderkopf schwer zu treffen.

Die besten Kinder-Motorradhelme im Vergleich

Im Folgenden haben wir aus dem großen Angebot der Motorradhelme für Kinder die Modelle gewählt, die in den Kategorien Kundenzufriedenheit und Preis-Leistungs-Sieger besonders hervorstechen. Egal ob Motocross-Sport, Jet Helm, oder dem Motorradhelm für Überlandfahrten, in Kinder-Motorradhelm-Test gehen die Meinung oft auseinander. Hier ein Überblick zu den verschiedenen Helm-Kategorien.

Kinder Jet Helm City

Leuchtend rot oder in sieben weiteren bunten Farben – der SOXON SK-55 Jet Helm mit Visier fällt auf und bleibt im Gedächtnis. Der leichte Kinderhelm aus Polycarbonat ist mit seinem Perfect-Fit Tragegefühl für die sichere Mitfahrt auf dem Motorroller geeignet. Das Helm-Innenfutter ist antibakteriell, die Polsterung schmiegt sich besonders angenehm an die Kinder-Kopfform. Mit einem Gewicht von gerade mal 750 Gramm ist der Helm in den Größen XXS–S (49–54 cm) erhältlich (das Gewicht variiert je nach Größe um bis zu 50 Gramm). Unkompliziertes Öffnen und Schließen auch mit Handschuhen ermöglicht der Click-n-Secure-Schnellverschluss. Der SOXON Helm trägt das ECE Siegel und ist damit für den gesamten europäischen Straßenverkehr zugelassen.



Enduro Kinder-Cross-Helm

Der windschnittige RK-652 von rueger-helmets punktet besonders mit seiner hohen Qualität und Sicherheit zum fairen Preis. Als Ergänzung zum Visier empfiehlt sich eine passende Cross-Brille. Der nur 1290 Gramm schwere RK-652 ist besonders geräuscharm und mit einem praktischen Ratschenschloss ausgestattet. Zusätzlicher Service: rueger-Helmets tauscht den Helm für Sie kostenlos, bis die perfekte Größe gefunden ist.



FREEUP Kinder-Motorradhelm Roller

Die Jet Helme von Freeup punkten besonders mit ihrem kindgerechten Design in drei farbenfrohen Varianten. Darüber hinaus schlagen die leichten Motorradhelme mühelos die Konkurrenz stabilder Fahrradhelme und bieten zusätzlichen Schutz durch das Sonnen-Visier. Der Click-n-Secure-Schnellverschluss ist mühelos mit Handschuhen zu öffnen. Der Freeup Kinder-Motorradhelm eignet sich von drei bis acht Jahren und ist in den Maßen 48–55 cm erhältlich. Das antibakterielle Helm-Innenfutter lässt sich teilweise entnehmen und wachen – besonders praktisch sind die abtrennbaren Ohrpolster. Auf alle Produkte von Freeup gibt es eine hundertprozentige Rückerstattungsgarantie innerhalb von 90 Tagen, auch eine alternative Helm-Größe bekommen sie kostenlos.



Motocross-Helm für Kinder

Spannung und Spaß verspricht MX auch schon für die ganz Kleinen. Ein sicherer Begleiter dabei ist der Yema Helmet YM-211. Der professionelle Motorradhelm für Kinder erfüllt und übertrifft den EDE22.05-Standard. Das ansprechende Design verfügt über eine aerodynamische ABS-Außenschale und EPS-Innenschale. Der Kinnriemen ist verstärkt und lässt sich mit einem Schnellverschluss lösen. Das ausgeklügelte Belüftungssystem von Yema beinhaltet zahlreiche Einlass- und Auslassöffnungen für eine optimale Luftzirkulation während der energiegeladenen Fahrt. Gleichzeitig hat man immer eine klare Sicht und behält einen kühlen Kopf. Wichtig auch bei sportlichem Spaß: Das bequeme Innenfutter lässt sich vollständig entnehmen und reinigen.



Integralhelm mit Biss

Dieser auffällige Kinder-Motorradhelm von rueger-helmets macht schon allein mit seinem Gebiss-Design sehr viel Eindruck. Dank der UV-Beschichtung bleibt diese Optik ihrem Kind lange erhalten. Das getönte innenliegende Doppel-Visier als Sonnenblende erhöht die Sicherheit beim Fahren. Darüber hinaus ist der Integralhelm mit gepolstertem Kinnriemen, einfach bedienbarem Schnellverschluss und durchdachter Belüftung ausgestattet. Sicherheit nach ECE22.05-Norm – die richtige Voraussetzung für wilde Motorrad-Ausflüge in ganz Europa. Auf Wunsch kann dieser Kinderhelm mit einem Bluetooth-Kommunikationsset nachgerüstet werden. So gibt es während der Fahrt keine Missverständnisse zwischen der Pilot:in und dem Kind.



AKC-49 Cross-Helm

Eine attraktive Helm-Alternative für Motocross gibt es mit dem ARMOR Helmets AKC-49. Seine DOT-Zertifizierung macht ihn auf europäischen und US-amerikanischen Straßen zulässig. Das leichte Polycarbonat sorgt für ein angenehmes Tragegefühl auf dem Motorrad, verstärkt durch das Easy-Breathe Belüftungssystem. Die Lackierung des Kinderhelms ist UV-beständig und gegen Kratzer verstärkt.



Welche Größe muss ein Kinder-Motorradhelm haben?

Das hängt vom Kopfumfang des Kindes ab. Messen Sie für die geeignete Größe des Kinderhelms mit einem Maßband etwa einen Zentimeter oberhalb der Augenbrauen und Ohren die Kopfgröße Ihres Kindes ab. Jeder Hersteller von Kinder-Motorradhelmen verfügt über eine Größentabelle, die vor dem Kauf mit dem Ergebnis abgeglichen werden sollte.

Wie schwer darf ein Motorradhelm für Kinder sein?

Dafür gibt es keine explizite Begrenzung. Je nach Art des Helms kann das Gewicht sehr unterschiedlich sein, beispielsweise bei einem Jet Motorradhelm im Vergleich zu einem Integralhelm. Generell sollte man aber darauf achten, dass das Gewicht nicht über 1,5 Kilogramm liegt. Das Kind kann sonst schnell ermüden oder Nackenprobleme bekommen.

Wie viel kostet ein guter Kinder-Motorradhelm?

Die Preisspanne für Kinderhelme liegt in den meisten Fällen zwischen 50 und 200 Euro. Unterschiede im Preis Ergebnis sich durch die Wahl des Materials, die Ausstattung der Polsterung und die Technik des Belüftungssystems. Kund:innen-Rezensionen und Kinder Motorradhelm Tests können einen guten Richtwert geben, was ein vernünftiger Preis für die persönlichen Anforderungen ist.

Müssen Kinder auf dem Motorrad in einen Kindersitz?

In vielen Ländern gibt es Bestimmungen für die Mitnahme von Kindern auf dem Motorrad oder Motorroller. In Deutschland müssen Kinder unter sieben Jahren beispielsweise in einer geeigneten Sitzvorrichtung oder Rückenstütze platziert werden und einen für die Geschwindigkeit passenden Kinder-Motorradhelm tragen. Eine Ausnahme bieten spezielle Motocross-Strecken und Motorräder für Kinder, wo sie unter Aufsicht allein fahren und für die späteren Biker-Touren üben dürfen.