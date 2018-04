Eckdaten Bauzeitraum seit 2013 Aufbauarten Kombi Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) k.A. Leergewicht k.A. Leistung 140 PS bis 271 PS Antriebsarten Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 6 Grundpreis k.A.

Die oft kritisierte Front erfährt beim Jeep Cherokee Facelift (2018) eine deutliche Änderung und dürfte Kritiker verstummen lassen. Alle Informationen zu technischen Daten, Preis und Marktstart des Geländewagens!

Rund vier Jahre nach seinem Marktstart zeigt sich das Jeep Cherokee Facelift (2018) mit einer deutlich überarbeiteten Nase. Gerade eingefleischte Jeep-Fans haben sich an der alten Front im Stile eines Haifischs mit stark verengten Scheinwerfern gerne gestoßen. Der typisch kantige Auftritt eines Geländewagens dieser Marke fehlte der KL-Generation bislang, was sich mit der Modellpflege aber ändern soll. Schon auf den ersten Blick fällt daher auf, dass die Motorhaube längst nicht mehr so stark abfällt wie bislang. Auch der Kühlergrill steht jetzt in Gänze aufrecht und knickt nicht mehr zur Haube ab. Zusätzlich zieht sich beim Jeep Cherokee Facelift (2018) die Kunststoffbeplankung der Stoßstange weiter nach oben, was dem Geländewagen das lang ersehnte, robuste Erscheinungsbild gibt. Technische Daten zeigen, dass beim Jeep Cherokee Facelift (2018) auch die Fahreigenschaften optimiert wurden. Drei 4x4-Systeme sind beim Facelift verfügbar, die die Kardanwelle und Hinterachse entkoppelt, wenn Allradantrieb nicht notwendig ist. So soll der neue Geländewagen Energieverlust vermindern und Kraftstoff sparen. Für die USA sind drei unterschiedliche Version erhältlich. Der Latitude ist ab einem Preis von 25.000 US-Dollar zu haben, Overland und Trailhawk kosten rund 40.000 US-Dollar. Marktstart in den USA ist für die nächsten Monate geplant.

Jeep Cherokee Facelift (2018) im Video:

Jeep Cherokee Facelift (2018) ohne Preis