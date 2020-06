Kaum ist das Seat Leon Cupra 300 Facelift verfügbar, hat JE Design auch schon Hand angelegt: Mit einer deftigen Kotflügelverbreiterung und massig Mehr-PS düst der Kompakte auf die Essen Motor Show 2017!

Seat und JE Design: Das passt einfach. Erhielten die Vorgänger des jüngst überarbeiteten Leon Cupra 300 Facelift schon ein mächtiges Spoilerwerk ans Blech gedengelt, kann der jüngste Spross dem natürlich in nichts nachstehen. Auf der Essen Motor Show 2017 ist das neueste Werk des Tuners aus dem schwäbischen Leingarten zu bestaunen. Um aber den Cupra als Ganzes in Augenschein zu nehmen, sollten Messebesucher ruhig einige Schritte Abstand nehmen. Das Widebody-Kit (4403 Euro) lässt den Spanier nämlich deutlich in die Breite wachsen, wuchtige Verbreiterungen an den Radkästen haben mit dem vergleichsweise zierlichen Serienmodell nichts mehr gemein. Gefüllt wird der gewonnene Platz in den Radhäusern durch ein Felgensatz namens "Je Design Twin Five Spoke" in der Größe 20 Zoll mit breiten 265er Hankook-Schlappen (2367 Euro). Rustikale Seitenschweller, ein nicht minder respekteinflößender Heckdiffusor (298 Euro) und ein verstellbarer Heckflügel (1190 Euro) machen das Seat Leon Cupra 300 Facelift endgültig zur Granate auf der Überholspur. Mehr zum Thema: Alle Tuning-Neuheiten auf der Essen Motor Show 2017

Seat Leon Cupra 300 Facelift im Video:

JE Design Seat Leon Cupra 300 auf der Essen Motor Show 2017