Neues aus dem Hause Hamann! Der Tuner bringt jetzt den nachgeschärften Jaguar F-Pace an den Start. Mit bis zu 410 PS darf der Stubentiger endgültig in der Welt der ganz Großen mitspielen!

Der Genfer Autosalon ist nicht nur für Autobauer eine Große Bühne, auch der Jaguar F-Pace von Tuningschmiede Hamann darf in die Manege. Schließlich haben die Laupheimer der Raubkatze ordentlich Feuer unter den Hintern gemacht. War das Feld der SUV mit über 400 PS häufig den Marken aus Süddeutschland überlassen, spielt der F-Pace damit in der hohen Liga mit. Hamann hat den F-Pace S, immerhin schon in der Serie 380 PS schwer, per Softwareoptimierung auf 410 PS und 510 Newtonmeter gehievt. Womit sich der Brite mit Dreiliter-V6 zum vorläufig, wenn auch nicht offiziellen Topmodell aufschwingt, da die Power-Variante SVR noch etwas auf sich warten lässt. Auch für den F-Pace-Diesel alias 30d bieten die Tuningexperten von Hamann ein Leistungsplus und holen 340 statt 300 PS aus dem Dreiliter-V6-Selbstzünder. 780 Newtonmeter maximales Drehmoment bedeuten 80 Newtonmeter mehr als im Serienmodell.

Jaguar F-Pace von Hamann im Video:

Hamann Jaguar F-Pace leistet 410 PS

Wer bei der Leistung kein Nachholbedarf hat, aber seinen Jaguar F-Pace optisch auf Vordermann bringen möchte, wird bei Hamann ebenfalls glücklich: Schließlich bietet der Tuner nicht nur die 23 Zoll großen Alufelgen "Anniversary Evo II" im Vielspeichendesign an. Nein, auch ein Aerodynamikpaket ist erhältlich, das nicht nur einen dreiteiligen Frontspoiler und einen Diffusor vorsieht, sondern auch die Brust des F-Pace per Kotflügelverbreiterung ganz schön breit werden lässt. Und spätestens mit der mehrflutigen Auspuffanlage, die in vier ovalen Endrohren mündet und – zumindest im Falle des Benziners – ordentlich Krawall macht, ist aus dem Großsstadt-Katze endgültig eine echte Raubkatze geworden.