Die Marke Jackery ist auf dem Powerstation-Markt wohlbekannt. Nun hat die amerikanische Firma laut eigenen Angaben das leichteste und kompakteste Modell der 2-kWh-Klasse vorgestellt: die Jackery Explorer 2000 v2 Powerstation.

Powerstations sind im Bereich des Campings kaum noch wegzudenken. Wer unterwegs fernab der Zivilisation nicht auf den modernen strombetriebenen Luxus verzichten möchte, kann mittlerweile auf eine große Auswahl diverser Powerstations (1000-W-Powerstations im Vergleich) zurückgreifen. Die kompakten Geräte vereinen die Vorteile eines Notstromaggregats, ohne dabei schwer und lärmend Benzin oder Diesel zu verbrennen.

Die US-amerikanische Marke Jackery hat nun mit der Jackery Explorer 2000 v2 eine Powerstation auf den Markt gebracht, die laut eigenen Angaben im Bereich der 2-kWh-Klasse noch leichter und kompakter als die mobilen Stromspeicher der Konkurrenz sein sollen. Das Modell fußt auf der Jackery Explorer 2000 Pro und misst 33,5 x 26,4 x 29,2 cm. Das Gewicht soll dadurch bei lediglich 17,5 kg liegen. Dadurch soll im Vergleich zu anderen LiFePO4-Powerstations das Volumen um 41 Prozent und das Gewicht um 36 Prozent reduziert worden sein.

KI-gestütze Technologie in der Jackery Powerstation

Das wird im Inneren der 2042 Wh starken Jackery Explorer 2000 v2 durch eine sogenannte CTB-Struktur möglich gemacht, bei der eine Wabenstruktur der Batteriezellen eine platzsparende Anordnung ermöglicht. Hinzu kommen technische Schmankerl wie ein GaN-Wechselrichter, der Energieverluste um 50 Prozent reduzieren soll. Ebenfalls hat die KI Einzug in die kompakte Box erhalten. Das Batteriemanagement-System soll mit der intelligenten Unterstützung ganze 62 Schutzfunktionen bieten, die den Akku schonen und für eine Lebensdauer des Akkupakets von zehn Jahren sorgen soll. Jackery gibt an, dass die Explorer 2000 v2 Powerstation mit einer Ausgangsleistung von 2200 W insgesamt 4000 Lade- und Entladezyklen mitmachen können soll.

Die Jackery Explorer 1000 Pro im Test

2024 bewies die Jackery Explorer 1000 Pro im Test ihr Können. Das Solarkraftwerk ist für alle Outdoor-Fans und anspruchsvolle Camper:innen geeignet. Der Generator überzeugt mit schneller Solarladung über wasserdichte, falt- und tragbare Solarpanels, die auch bei leichter Bewölkung funktionieren. Noch schneller – in weniger als zwei Stunden – lässt sich die tragbare Powerstation am 230-V-Netz aufladen. Neben zwei Haushaltssteckdosen verfügt die Anlage über eine 12-V-Auto-Steckdose, zwei USB-A-Buchsen mit 18 W und zwei USB-C-Anschlüsse mit bis zu 100 W. Dank hoher Leistungsabgabe lassen sich auch Toaster, Föhn, Heizlüfter & Co. betreiben. Die Energiereserven reichen locker für 13 Stunden TV oder zwei Arbeitstage am Laptop.

Von Holger Ippen