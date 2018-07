Eckdaten Bauzeitraum seit 2011 Aufbauarten Limousine/Kombi Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4770/1815/1470 mm Leergewicht 1385 kg Leistung von 116 bis 165 PS Antriebsarten Vorderrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm k.A. Grundpreis ab 25.640 Euro

Zur Mitte des Modellzyklus ist dem Hyundai i40 Facelift (2014) eine umfrangreiche Modellpflege vergönnt. Hinter der geänderten Frontpartie steckt viel neue Technik. Der Preis und die Motoren!

Mit dem Hyundai i40 Facelift (2014) zum Preis ab 25.640 Euro (Kombi) machen die Koreaner ihre Mittelklasse-Baureihe fit für die zweite Lebenshälfte. Nicht nur am Design hat das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim gefeilt, auch in Sachen Technik gibt es diverse Neuerungen zu begutachten. Hinter dem dominanten, sechseckigen Kühlergrill arbeiten zwei überarbeitete 1,7-Liter-Dieselmotoren mit 115 PS und 141 PS, die stärkere Variante ist künftig auch mit einem neuen Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe bestellbar. Die Entwickler versprechen mehr Effizienz und ein verbessertes Ansprechverhalten für mehr Fahrspaß. Dazu passen elektrisch verstellbare Dämpfer an der Hinterachse des Hyundai i40 Facelift (2014) als Kombi und das System ATCC (Advanced Traction Cornering Control), das in Kurven für mehr Grip und ein verbessertes Handling sorgen soll. Mehr zum Thema: So kommt der neue Hyundai i40

Preis: Hyundai i40 Facelift (2014) ab 25.640 Euro