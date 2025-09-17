Der Hyundai Kona erhält als Verbrenner und Hybrid eine kleine Modellpflege für das Modelljahr 2026. Hyundai optimiert dabei die Motoren, sodass nun durch die Bank mehr Leistung bereitsteht. Der Einstieg verfügt nun über 115 PS (85 kW), während die stärkste Variante mit 180 PS (132 kW) aufwartet. Neben der Leistungssteigerung präsentiert der koreanische Hersteller mit der Line X eine weitere Ausstattungsoption neben den sportlich angehauchten N Line. Trotz der sportlichen Auslegung wartet der Line X mit Vollausstattung für den Innenraum auf. Diese war bislang dem bisherigen Topmodell Prime vorbehalten.

Der Hyundai Kona (2023) im Video:

Der Hyundai Kona (2026) startet bei 26.900, der N Line X bei 37.200 Euro

Neben beheizbaren Sitzflächen und euinem beheizten Lenkrad verfügt der Hyundai Kona Line X auch eine Zweizonen-Klimaanlage sowie das komplette Assistenzpaket und sämtliche Licht-Upgrades wie LED-Scheinwerfer und -Blinker. Optional können ein Glas-Schiebedach, eine schwarze Dachlackierung und ein Sitzkomfortpaket geordert werden. Die Preise für den N Line X starten bei 37.200 Euro, der allerdings ausschließlich in Kombination mit einer der drei stärksten Motorisierungen im Angebot sowie dem 138 PS (102 kW) starken Hybrid ausgeliefert wird.

Für den Hyundai Kona stehen darüber hinaus die bekannten Ausstattungsvarianten Select, Trend, N Line und (wie bereits erwähnt) Prime zur Auswahl. Letztere erhält zum neuen Modelljahr 2026 serienmäßig den digitalen Fahrzeugschlüssel (NFC) und optimierte Sitze, die mit Lederbezügen (1500 Euro) nochmals aufgewertet werden können. Die sportlich angehauchte N Line erhält optional ein Assistenzpaket (1150 Euro), das unter anderem mit einer 360°-Kamera, einem Totwinkelwarner, einer Einparkhilfe hinten mit Notbremsfunktion und einem Querverkehrsassistenten daherkommt. Die Preise starten bei 26.900 (Select), 30.100 (Trend), 31.600 (N Line) und 33.300 Euro (Prime; alle Preise: Stand September 2025).