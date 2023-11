Bei der Los Angeles Auto Show 2023 enthüllte Hyundai überraschend die Partnerschaft mit einem branchenfremden Weltunternehmen: Amazon. In den USA können künftig Fahrzeuge des Autobauers auf der Shopping-Plattform bestellt werden.

Wie die Hyundai und Amazon bei der Los Angeles Auto Show im November 2023 bekannt gaben, starten die beiden Unternehmen eine bislang einzigartige Zusammenarbeit. So haben Autohändler die Möglichkeit, Hyundai-Modelle ab 2024 über die Online-Plattform Amazon vertreiben. User sollen im Shopping-Portal nach Modell, Ort, Farbe und sonstigen Features filtern können, um interessante Angebote zu finden. Diese soll man unter Auswahl einer Zahlungs- oder Finanzierungsmöglichkeit bestellen können. Anschließend können die Kund:innen ihr Auto laut Hyundai bei einem Händler abholen oder von diesem nach Hause liefern lassen. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Hyundai ermöglicht Autokauf bei Amazon

Neben der Amazon-Shopping-Funktion will Hyundai verschiedene Konnektivitäts- und Bedienungsfunktionen ins Infotainment der Autos implementieren. So sollen sprachgesteuerte Funktionen des Amazon-Dienstes Alexa übernommen werden, beispielsweise das Abspielen von Musik oder das Prüfen des persönlichen Online-Kalenders. Auch das Alexa-Smart-Home soll in Zukunft vom Auto aus steuerbar sein, sei es, um das Haus vorzuheizen oder um zu prüfen, ob die Haustür auch wirklich geschlossen ist.

Die über längeren Zeitraum angelegte Kooperation der beiden Unternehmen hat durchaus wirtschaftliche Schlagkraft, schließlich verzeichnete der Autokonzern 2022 den weltweit drittgrößten Absatz und bei Amazon handelt es sich um einen der bedeutendsten Einzelhändler überhaupt. Hyundai-Markenchef Jaehoon Chang: "Die Partnerschaft mit einem der kundenorientiertesten Unternehmen der Welt eröffnet uns unglaubliche Möglichkeiten, unser Portfolio zu erweitern, unser Vertriebsnetz auszubauen, den Übergang zur Elektrifizierung zu vollziehen und die Zukunft der intelligenten Mobilität zu verwirklichen."