Hamid Mossadegh machte sich mit seinem Autohaus und "Grip – das Motormagazin" deutschlandweit einen Namen. Das wissen wir zum Vermögen, zur Familie (Frau), seinem Haus und seiner Herkunft!

Ob "Kontrast-Stitching" oder die Frisur, die selbst bei 280 km/h im Cabrio noch sitzen muss: Hamid Mossadegh hat mit seinem sympathischen Auftritt und seinem Auge fürs Detail viele Fans gewonnen und ist seit 2016 Teil des Grip-Teams. Obwohl er sich beim Autohandel vor allem auf hochpreisige Preziosen von Ferrari, Bentley oder Lamborghini spezialisiert, waren seine Anfänge eher bescheiden. Seine Herkunft ist Iran, wo er 1979 als Sohn eines Autohändlers schon früh Erfahrungen mit der Materie macht. In Deutschland fährt er zum allerersten Mal mit 13 Jahren selbst Auto. Elf Jahre später beginnt Mossadegh mit dem Handel von alten VW Käfer und Fiat 500. Mit den steigenden Gewinnen steigt auch der Wert der Fahrzeuge und so landen unter anderem eine Chevrolet Corvette C2 sowie ein Mercedes 280 SL "Pagode" in seinem Autohaus, das zu Beginn nichts anderes als ein Kiesplatz ist. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Mercedes S 63 E Performance (2023) im Fahrbericht (Video):

Hamid Mossadeghs Autohaus 2019 aufgelöst

Dann betritt HSV-Star Nigel de Jong den Laden des Iraners und bestellt einen Plymouth Barracuda Convertible für 120.000 Euro. Die beiden entwickeln eine florierende Geschäftsbeziehung: de Jong hat die Kontakte in die Fußballwelt, Hamid Mossadegh besitzt das Fachwissen. Das Duo formiert die Firma Continental Cars und stattet etwa zehn Jahre lang von Hamburg aus Kicker in der ganzen Welt mit Luxuskarossen aus. In dieser Zeit taucht der heute 44-Jährige auch erstmals mit dem Sport1-Format "Hamburger Autoperlen" im Fernsehen auf. Doch die Sendung muss aufgrund hoher Kosten eingestellt werden. Zudem löst sich 2019 Continental Cars im Krach zwischen de Jong und Mossadegh auf. Da hat der Iraner aber schon längst eine neue TV-Heimat bei "Grip – das Motormagazin" an der Seite von Matthias Malmedie und Co. gefunden und handelt parallel nach altbekanntem Muster selbstständig mit hochpreisigen Autos. Einiges davon dokumentiert Mossadegh auch auf seinen Youtube-Kanal "Hamid Tailormade Cars".

Frau und Vermögen von Mossadegh spekulativ

Über Hamid Mossadeghs Privatleben ist hingegen nur wenig bekannt. Abgesehen vom Autohändler-Vater sind seine Familien-Verhältnisse nebulös. Ob der Iraner eine Frau oder gar Kinder hat, lässt sich nicht belegen. Da verhält es sich mit dem Vermögen schon etwas offensichtlicher. Privatautos wie ein McLaren 720S oder ein Bentley Continental GT sind klare Indizien darauf, dass sich Mossadegh bereits mindestens einen siebenstelligen Kontostand aufgebaut hat. Noch teurer als die Autos war eine Geldstrafe von fast 820.000 Euro im Jahr 2020, weil der TV-Moderator Firmengelder von Continental Cars zu privaten Zwecken verpulverte, was auch zum vorher erwähnten Bruch zwischen ihm und de Jong führte. Auch sein scheinbar 2022 gekauftes Haus in Hamburg dürfte locker siebenstellige Beträge aufgefressen haben.