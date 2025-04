Wer gerne selbst und viel an den eigenen vier Rädern und dem dazugehörigen Rest schraubt, kennt das Problem: Irgendwas an Werkzeug fehlt immer und auch die Aufbewahrungsmöglichkeiten sind mit kleinen Werkzeugkoffern (Die besten im Test) nicht immer optimal. Ein passender Werkstattwagen kann das Problem lösen, doch sind gute Modelle meist recht teuer. Ein weiteres Problem: In der Regel kommt der Wagen ohne Werkzeug, das noch für viel Geld zusätzlich gekauft werden muss. Lidl bietet nun allerdings ein attraktives Set an, das für die private Schrauberhalle einen soliden Grundstein legt.

Güde-Werkstattwagen bei Lidl im Angebot

Konkret handelt sich bei dem Angebot um den Werkstattwagen Premium GWSP 07 von Güde, der aktuell über den Lidl-Onlineshop um ganze 38 Prozent reduziert ist. Für den reduzierten Preis von rund 335 Euro erhält man den 53 kg schweren Werkstattwagen (B 780 x H 980 x T 460 mm) samt 250-teiligem Werkzeugset, das passend auf die Schubladen (B 530 x H 60 - 135 x T 400 mm) abgestimmt ist.

Das Set umfasst unter anderem Umschaltknarren (1/2",1/4") Verlängerungen, Steckschlüsseleinsätze, Schraubendreher, Gabelringschlüssel sowie diverse Zangenarten. Ergänzt wird der Inhalt durch isolierte Werkzeuge für Elektroarbeiten (u.a. Schraubendreher), ein Vielzahnschlüssel-Set und zahlreiche Kabelverbinder.

Weitere Werkstattwagen im Angebot