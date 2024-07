Präzise Ortung ohne Abo

Eine Überwachung des eigenen Pkws muss nicht zwangsläufig teuer oder aufwendig sein. Mit dem richtigen GPS-Tracker können Standort und Bewegungen genauestens aufgezeichnet werden.

Sicherheit und Schutz sollten stets oberste Priorität genießen – dies gilt auch für das Fahrzeug selbst. Dass viele Autos aufgrund von steigenden Kaufpreisen oder luxuriösen Ausstattungen in den Fokus von Kriminellen geraten, dürfte weitestgehend bekannt sein. So verzeichnete der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV, im Jahr 2022 insgesamt 12.232 Autodiebstähle. Um derartigen Handlungen entgegenzuwirken, bietet es sich an, das geliebte Fortbewegungsmittel zumindest im Blick zu haben, sollte man sich davon für unbestimmte Zeit entfernen wollen.

Cobblestone GPS Tracker im Video:

Präzises Auto-Tracking: GPS-Tracker Cobblestone von Aldi

Der GPS-Tracker Cobblestone von Aldi verspricht umfangreiche Aufzeichnungen – und das aktuell zu einem guten Rabattpreis.

Schutz für den Pkw: GPS-Tracker mit langlebiger Batterie

Copenhagen Trackers, ein im Jahr 2013 in Dänemarks Hauptstadt gegründetes Unternehmen, hat es sich zur Aufgabe gemacht, unkomplizierte Ortungslösungen für den alltäglichen Gebrauch zu entwickeln. Mit dem GPS-Tracker Cobblestone ist diese Vision erfolgreich in die Tat umgesetzt worden: Dieser winzige, nur 88 Gramm leichte Gegenstand, kann einfach an einer unauffälligen Stelle im Pkw platziert, und anschließend verfolgt, werden.

Ein großer Vorteil dieses Hilfsmittels: Es entstehen keine monatlichen Kosten, da der Tracker nur einmalig bezahlt werden muss. Laut Herstellerangaben reicht der integrierte Akku je nach Nutzung im Schnitt vier Jahre. Auch Flüssigkeit – zumindest eine gewisse Menge – macht dem Ortungsgerät nichts aus, da es nach IP67-Norm wasser- und staubgeschützt ist.

Das bedeutet das Zertifikat IP67

Technische Erzeugnisse, die mit dem Siegel „IP67“ bestückt sind, müssen laut Vorschrift zum einen Schutz vor Staubschäden garantieren. Zum anderen muss der entsprechende Gegenstand ein Wasserbad, das bis zu 30 Minuten bei einer Tiefe von maximal einem Meter andauert, überstehen.

Hinweis: Sobald der Akku des Cobblestone erschöpft ist, endet zeitgleich auch die gesamte Lebensdauer des Produktes. Eine Wiederaufladung ist nicht möglich.

GPS-Tracker Cobblestone – Technische Merkmale:

IP67-zertifiziert

per App (iOS/Android) steuerbar

deckt EU, Norwegen & UK ab (insgesamt 56 Länder)

Maße: 6,4 cm x 6,4 cm x 2,3 cm

Gewicht: 88 Gramm

Akku: 4.400 mAh (Lithium-Thionychlorid)

Netzwerk: 2G (SIM-Karte, im Lieferumfang enthalten)

Einrichtung und mögliche Verwendungsszenarien

Um den GPS-Tracker zu starten, ist lediglich der Download der dazugehörigen, kostenfreien App aus dem App Store oder Google Play Store nötig. Im Anschluss kann aus fünf verschiedenen Tracking-Modi gewählt werden, die die Akkulaufzeit unterschiedlich beeinflussen:

Vollgas: alle 10 Minuten die neueste Position

Live-Tracking: neue Position bei der ersten Bewegung, danach im 15-Minuten-Schritt

Nach Bewegung: bei erster Aktivität ausgelöst, neue Daten danach, sobald sich das zu überwachende Fahrzeug eine Stunde nicht bewegt hat

24 Stunden: eine Position pro Tag (Batterie hält bis zu vier Jahre)

7 Tage: eine Position pro Woche (Batterie hält mehr als vier Jahre)

GPS-Tracker Cobblestone kaufen: Aldi mit Sonderangebot

Aktuell verkauft Discounter Aldi den GPS-Tracker Cobblestone für reduzierte 99 Euro. Das macht einen Rabatt von fast 30 Prozent. Das Angebot gilt allerdings nur, solange der Vorrat reicht.

Alternativen bei Amazon: GPS-Tracker von Salind und Tkmars

Bei Amazon wird man ebenfalls fündig, wenn man auf die Suche nach GPS-Trackern für das Auto geht. Das äußerst günstige Tool von Salind kostet nur 29 Euro und deckt insgesamt bis zu 43 Länder in Europa ab. Auch eine 2G-taugliche SIM-Karte ist schon im Lieferumfang enthalten.

Der GPS-Tracker von Tkmars ist ein wenig kostspieliger, allerdings preislich immer noch deutlich erschwinglicher als das Modell von Copenhagen Trackers. Allerdings ist bei diesem Peilsender der Kauf einer SIM-Karte unausweichlich. Im Gegensatz zur Konkurrenz kann sich dieses Produkt jedoch in das schnellere 4G-Netz einwählen.

Beide Alternativen können per App verwaltet werden und haben eine maximale Laufzeit von bis zu 90 Tagen.