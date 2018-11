© KEEN



Nun hat der populäre Hybride einen neuen coolen Look bekommen. Der Targhee III Mid WP bietet mit seiner herausragenden Passform, seiner Langlebigkeit, dem immensen Komfort und der hohen Leistungsstärke sämtliche Eigenschaften des legendären Vorgängers und kombiniert sie mit einem zeitgemäßen, sportlich-urbanen Design. Sein neuer Style ist kernig und raffiniert zugleich. Für jede Art von Outdoor-Abenteuer ist er bestens gerüstet mit seinem Leder-Obermaterial und der atmungsaktiven, wasserdichten KEEN.Dry-Membran. Geschnürt wird schnell und einfach durch Aluminium-Schnellzughaken. Synthetik-Overlays schützen den Schaft. CleansportNXT® verhindert unangenehme Geruchsbildung. Das anatomisch geformte, herausnehmbare Fußbett und die Zwischensohle aus doppelt verdichtetem EVA garantieren mit ihrer hervorragenden Dämpfung und einer exzellenten Fußgewölbeunterstützung selbst auf anspruchsvollen Touren ganztägigen Tragekomfort. Für ein Plus an Unterstützung und Stabilität auf unterschiedlichen Böden sorgen eine integrierte Stabilisierungsplatte und eine Fersenschale aus TPU, für besten Grip die KEEN.All-Terrain-Gummilaufsohle mit ihren 4 mm starken Stollen. Den Targhee III WP gibt es für Damen und Herren als Halbschuh und als Stiefel in verschiedenen Farbstellungen.

Weitere Informationen: www.keenfootwear.com