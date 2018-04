... und 600 Newtonmeter und könnte so auch eingefleischte Benziner-Fans in den USA an die Vorzüge des Konzepts heranführen.

Eckdaten Bauzeitraum seit 2014 Aufbauarten Pickup Türen 4 Abmessungen (L/B/H) 5316-6362/2029/1908-1923 Leergewicht k.A. Leistung 282-462 PS Antriebsarten Hinterrad/Allrad Getriebearten Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm k.A. Grundpreis k.A.

Der Ford F-150 (2018) ist eine kleine Revolution, denn in seiner aktuellen Generation rollt der Pickup-Truck zum ersten Mal mit Diesel-Motor vom Band. Die dreitürige Variante beginnt bei einem Preis von 27.610 US-Dollar (22.502 Euro).

Bereits im vergangenen Herbst wurde das Modelljahr 2018 beim Bestseller Ford F-150 zum Preis ab 27.610 US-Dollar (22.502 Euro) eingeläutet. Das meistverkaufte Auto der USA kommt demnach gründlich überarbeitet und in vielen Details angepasst, um sich erneut gegen die versammelte Konkurrenz durchsetzen zu können. Wie wichtig der Pickup-Truck für den US-Autoriesen ist, zeigt ein Blick auf die Verkaufszahlen: Zurückliegend wurden allein in den USA mehr als 820.000 Exemplare pro Jahr verkauft, auch in Kanada griffen fast 150.000 Kunden zum Marktführer aus Dearborn. Damit die besondere Robustheit schätzenden Amerikaner dem F-15 ganz sicher nicht widerstehen können, wird der Aluminium-Body künftig aus noch stabilerem Aluminium gefertigt und erhält zudem einen noch imposanteren Look. Interessant: Während alle Welt das Abgesang auf den Diesel anstimmt, könnte ausgerechnet das Ford F-150 Facelift (2018) frisches Vertrauen in den Selbstzünder wecken. Ein neu entwickelter Dreiliter-V6-Turbodiesel mit 250 PS und 600 Newtonmeter kommt als erster Diesel unter die Haube und könnte so auch eingefleischte Benziner-Fans in den USA an die Vorzüge des Konzepts heranführen.

Ford F-150 Raptor im Video:

Preis & Motor des Ford F-150 Facelift (2018)