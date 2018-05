Er gehört zu den legendären Autos der 80er, der Ford Sierra Cosworth RS 500, auch "Cossie" genannt. Eines der Performance-Modelle steht jetzt zum Verkauf – mit gerade mal 19.000 Kilometer auf dem Tacho.

Die 1980er haben ohne Zweifel ein paar ikonische Autos hervorgebracht, und der Ford Sierra RS Cosworth (Kosename "Cossie) war eines davon. Steckte unter der eher harmlosen Karosserie schon Technik für künftige Rennsporteinsätze, war es dann der auf 500 Stück limitierte Sierra RS Cosworth RS 500, der 1987 als nachgeschärftes Evolutionsmodell zum Alphatier der Modellserie werden sollte. 247 km/h Höchstgeschwindigkeit und 224 PS, generiert aus einem längs eingebautem Reihensechszylinder halfen dabei, dem Auto mit dem potenten Heckspoiler zum Kultstatus zu verhelfen.

