Im Rahmen des Räumungsverkaufs im Aldi-Onlineshop sind derzeit zwei Flüsterkompressoren zu einem besonders günstigen Preis erhältlich. Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht, da der Aldi-Onlineshop zum 30. September 2025 geschlossen wird. Schnell sein lohnt sich also!

Flüsterkompressoren im Aldi-Räumungsverkauf 59 % günstiger

Yard Force Silent Kompressor EX ARC24

Der leise Yard Force Silent Kompressor EX ARC24 bietet mit 67 dB(A) einen vergleichsweise geräuscharmen Betrieb und eignet sich mit seinem 8 bar Betriebsdruck für vielfältige Einsätze in Garage, Haushalt oder Garten. Der 24-l-Kessel liefert ausreichend Luftvolumen für kleinere bis mittlere Druckluftarbeiten, während die ölfreie Schmierung den Wartungsaufwand deutlich reduziert. Für Mobilität sorgen Transportrollen und Handgriff, das Druckmanometer ermöglicht eine einfache Kontrolle des Arbeitsdrucks.

Mit kompakten Abmessungen von ca. 52 × 51 × 30 cm und einem Gewicht von rund 23 kg ist der Yard Force EX ARC24 zudem platzsparend und leicht zu verstauen. Wer auf der Suche nach einem leistungsfähigen, leisen und günstigen Kompressor für den Heimgebrauch ist, findet im aktuellen Aldi-Angebot eine attraktive Gelegenheit. Statt der bisherigen UVP von 249,90 € kostet das Modell nur noch 99,99 €, was einem Rabatt von 59 Prozent entspricht.

Yard Force EX ARC06

Wer für gelegentliche Arbeiten in Haus, Garage oder Garten einen handlichen Flüsterkompressor sucht, findet im Silent Kompressor EX ARC06 von Yard Force aktuell ein passendes Angebot. Im Zuge des Aldi-Räumungsverkaufs ist das Modell von 179,90 € auf 79,99 € reduziert – und somit 55 Prozent günstiger. Mit einem Sechs-Liter-Kessel und einer maximalen Leistung von acht bar soll der ölfrei arbeitende Doppelzylinder-Kompressor besonders pflegeleicht und für viele Alltagsanwendungen geeignet sein. Die geringe Geräuschentwicklung von 67 dB(A) soll den Einsatz auch in Innenräumen oder lärmsensibler Umgebung möglich machen. Ein integriertes Druckmanometer mit Regler, ein Sicherheitsventil und Gumminoppen für sicheren Stand runden das Gesamtpaket ab.

Mit kompakten Maßen (ca. 32 × 36 × 32 cm) und einem Gewicht von nur 16,8 kg ist der EX ARC06 nicht nur leicht zu verstauen, sondern auch einfach zu transportieren. Für gelegentliche Einsätze mit überschaubarem Luftbedarf ist dieser Kompressor laut Hersteller eine effiziente und preiswerte Lösung – solange der Vorrat reicht.

Weitere Angebote auf Flüsterkompressoren