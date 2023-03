Nicht viele Menschen kommen in den Genuss, wenigstens einmal in ihrem Leben einen Ferrari SF90 Stradale fahren zu dürfen. Und schon gar nicht, wenn sie noch einen Kindersitz brauchen, um sicheren Halt im Sitz zu haben. Doch das ist für den dreijährigen Jungen im Video unten kein Hindernis. Er sitzt in voller Racing-Montur und mit Pedalverlängerungen am Lenkrad und dreht genüsslich seine 1000-PS-Donuts. Im Video oben geht Leslie & Cars bei der Kia GT Drift Challenge aufs Ganze. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Neuheiten Ferrari SF90 Stradale (2019): Hybridantrieb SF90 Stradale ist der schnellste Ferrari aller Zeiten

Dreijähriger Junge dreht Donuts im Ferrari SF90 Stradale im zaynsofuoglu-Video:

