Ob dieser Nachbau des Ferrari F40 einen hohen Preis erzielt? In Japan ist eine Stretchlimousine auf Basis des italienischen Kult-Sportwagens ein weiteres Mal käuflich zu erwerben.

Der Ferrari F40 gehört definitiv zu den Sportwagen, bei deren Anblick Auto-Fans noch heute das Herz vor Freude hüpft. Jedoch bekommen wir diesmal eine Interpretation aus Japan vor Augen geführt, bei der sich der Sachverhalt dann doch sehr schnell und sehr stark ändert. Zwar handelt es sich hier um eine ziemlich einzigartige Ausführung des italienischen Sportlers, optisch hat dieser F40 jedoch nur noch bedingt etwas mit seinem italienischen Vorbild zu tun. Statt auf die flache Silhouette des Originals setzten die Macher auf eine höherliegende Karosserie, ein Toyota MR2 stellte hier das Basismodell. Überlieferungen zufolge ist die Ferrari-Replica, für die im Internet ein neuer Eigentümer gesucht wird, eine dreitürige Ausführung. Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass die langgezogene F40-Limousine lediglich über die hinteren Türen besteigbar. Zumindest Front- und Heckpartie erinnern dann doch entfernt an den rassigen Ferrari, der bei seinem Erscheinen im Jahr 1987 der stärkste und schnellste Serien-Sportwagen war.

Ferrari F40 mit 1,6-Liter-Vierzylinder statt 3,0-Liter-V8