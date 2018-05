... womit der Ferrari 458 MM Speciale in gut drei Sekunden auf 100 und eine Top-Speed von jenseits der 300 Sachen knallt. Wer allerdings den Bau des Ferrari 458 MM Speciale in Auftrag gegeben hat ist ebenso wenig bekannt, wie der Preis des Unikats.

Ein betuchter Brite ließ sich von Ferrari selbst ein Unikat namens Ferrari 458 MM Speciale bauen. Das Einzelstück ziert ein schärferes, noch sportlicheres Design mit Anleihen von einem Ferrari-Vorfahren.

Als wäre ein Ferrari nicht schon exklusiv genug, ließ sich ein britischer Ferrari-Enthusiast ein Einzelstück bauen: den Ferrari 458 MM Speciale. Das Unikat auf Basis des Ferrari 458 Speciale hat das Ferrari-eigene Design Center entworfen und dabei ganz bewusst einige Stilelemente des 1984er Ferrari GTO übernommen. So trägt die komplett neue, aus Aluminium und in Handarbeit gefertigte Karosserie des Ferrari 458 MM Speciale vor den hinteren Kotflügeln große Lufteinlässe – wie sein Vorfahre aus den 1980er-Jahren. Die scharfe Sicke in der Flanke indes ist neu. Auf Wunsch des Kunden trägt der Ferrari 458 MM Speciale nun vergleichsweise zierliche, schwarz lackierte A-Säulen. Das erweckt auf den ersten Blick den Eindruck, der Ferrari hätte eine umlaufende Windschutzscheibe – ebenfalls mit historischer Bewandtnis. In dem Zuge konnten die Ferrari-Designer auch die Dachlinie des Ferrari 458 MM Speciale absenken, was der Aerodynamik zugutekommt. Auch das Heck des 458 MM Speciale ist neu geformt, das ziert nun ein neuer, sehr prägnanter Heckspoiler über ebenfalls neu gestalteten Rückleuchten.

Preis des 458 MM Speciale unbekannt