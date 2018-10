Der Faraday Future FF Zero1 ist auf der CES 2016 das Versprechen, die Automobilwelt in jeglicher Hinsicht erschüttern zu wollen. Doch kann das mit einem 1000-PS-Supersportler wirklich klappen?

Der Faraday Future FFZero1 Concept (2016) ist angetreten, um das Auto und mit ihm die Mobilität neu zu erfinden – sagt zumindest Entwicklungschef Nick Sampson. Tatsächlich hat mit seiner Vision vom elektrischen und weitgehend autonomen Wagen mit innovativen Nutzungs- und Bezahlmodellen reichlich Aufmerksamkeit erzielt. Allerdings sind noch viele Fragen offen: Wann die Autos kommen sollen, wie weit sie mit einer Akkuladung fahren, was sie kosten werden und wie das innovative Vermarktungskonzept, das Nutzung über Eigentum stellt, aussehen soll – all das ließ Faraday Future weiter offen. Immerhin gibt es einige Details zum Faraday Future FFZero1 Concept (2016): Mit vier E-Motoren über 1000 PS stark, in weniger als drei Sekunden auf Tempo 100 und mehr als 330 km/h schnell soll er nämlich zur Image-Rakete werden, die Designsprache mit der markant beleuchteten Ufo-Linie als Wesensmerkmal aller künftigen Faraday-Fahrzeuge einführen und die Konkurrenz im Silicon Valley und in Sindelfingen gleichermaßen das Fürchten lehren.



Faraday Future FF91 im Video:

Faraday Future FFZero1 Concept auf CES 2016