"Wer fährt da so rasch durch Regen und Wind?": Mit dieser Abänderung des Verses aus Goethes Ballade "Erlkönig" etablierte sich der Begriff in den 1950er-Jahren für Prototypen, die Autohersteller in der Öffentlichkeit zur Serienreife entwickeln. Etwa 70 Jahre später fahren Autos vor ihrem Marktstart noch immer teils stark getarnt umher. In unserem Quiz fordern wir Sie heraus, zehn Automodelle anhand von Erlkönig-Fotos zu erraten! Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon & Die neuesten Erlkönige