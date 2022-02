Fahrer:innen, die auf Erdgas fürs Auto setzen, können sich freuen: Ihr Kraftstoff-Preis bleibt auch weiterhin steuervergünstigt. Wir listen alle aktuellen CNG-Modelle auf!

Autos, die Erdgas (CNG) tanken, profitieren noch bis 2026 von einer Steuerermäßigung auf den Kraftstoff, was sich in vergleichsweise günstigen Preisen niederschlägt. Ab 1. Januar 2024 folgt zwar ein stufenweiser Abbau der Steuervorteile, doch im direkten Vergleich mit Fahrzeugen, die Benzin oder Diesel verbrennen, fährt man mit CNG-Modellen günstiger. Eine Berechnung des ADAC für den Seat Arona 1.0 TGI (Verbrauch: 4,2 kg CNG/100 km) führte zu reinen Kraftstoffkosten (1,20 Euro pro kg CNG) von rund fünf Euro auf 100 Kilometern. Positiver Nebeneffekt: Der Wechsel auf Erdgasfahrzeuge entlastet die Umwelt, weil im Vergleich zu konventionellen Kraftstoffen deutlich weniger CO2 und Stickoxide und nahezu kein Feinstaub ausgestoßen werden. Im Durchschnitt ist dem Erdgas 20 Prozent Biomethan beigemischt, das CO2-neutral aus Biomasse gewonnen wird. So genanntes Biogas, das zu zwei Dritteln aus Methan besteht, gewinnt man durch die Vergärung von Lebensmittelabfällen, Gülle oder nachwachsenden Rohstoffen (z.B. Mais). Es ist besonders umweltfreundlich und qualitativ gleichwertig zu Erdgas. Es lässt sich daher ebenfalls als Kraftstoff für CNG-Fahrzeuge nutzen. Neuerdings wird auch aus Ökostrom Gas erzeugt, das als Kraftstoff genutzt werden kann. Alle diese Vorteile schlagen sich in positiven Ergebnissen im ADAC Eco-Test nieder, bei dem zwölf verschiedene CNG-Modelle vier oder fünf Sterne erhalten haben. Besonders der VW-Konzern setzt mit seinen Marken auf verschiedene Modelle in zahlreichen Fahrzeugklassen, die Erdgas oder Biogas tanken können. Aber auch Fiat hat mit dem Panda ein Modell im Angebot, das sich mit CNG betreiben lässt. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

News Autogas (LPG) Preis: Steuervorteil bis 2022 LPG-Vorteil bis 2022 verlängert

Der Seat Ibiza TGI im Check (Video):

Preis für Erdgas fürs Auto & alle CNG-Modelle