Nimm' Dich in Acht vor'm bösen Wolf? Das war gestern. Nimm Dich in Acht vor'm Endboss-Golf! Wer bei diesem Golf IV RS32 von einem aufgepumpten Krawallbruder spricht, untertreibt absolut maßlos! Der albanische Tuner Gogi Racing hat in dem VW-Klassiker nämlich einen Fünfliter-V10-Twinturbo versenkt. Ja genau, das ist der Motor, der eigentlich im Audi RS 6 verbaut ist. Da das für den Status als ultimativer Endgegner aber noch nicht genug ist, wurde das Herzstück zuvor auf über 1.200 PS geprügelt. Das einzige Problem: Es könnte ein bisschen in den Motorraum hineinregnen. Aber bei der schieren Power, dürften die Tropfen verdampfen, noch bevor sie die Maschine erreichen.

