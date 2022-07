Der US-amerikanische Hersteller Zero hat das größte Angebot an vollelektrischen Motorrädern. Los gehts (alphabetisch) mit der Zero DS. Die Eckdaten: 44 kW (59 PS) Leistung, 109 Newtonmeter Drehmoment, 139 km/h Vmax und im Mix bis zu 246 Kilometer Reichweite. Los gehts bei 17.040 Euro (Stand: Mai 2022).

RGNT ist eine E-Motorradschmiede aus Schweden, die 2019 gegründet wurde und die ihr Modell No. 1 in verschiedenen Versionen ausliefert. Das Retro-Bike kommt stets mit 21 kW (29 PS) Leistung, einer 9,5-kWh-Batterie, 120 km/h Vmax und 150 Kilometer Reichweite. Die Preise starten bei 14.495 Euro (Stand: Mai 2022)

Die Kultmarke aus den USA ist mit der 78 kW (106 PS) starken LiveWire auf dem Elektromotorrad-Markt vertreten. Die Mindestreichweite soll bei 158 Kilometern liegen. In Deutschland sind nur Restbestände des 2020er-Jahrgangs zu Preisen ab 32.995 Euro (Stand: Mai 2022) erhältlich. Ob und wann sich daran was ändern wird, ist unklar.

Nicht nur Elektroautos liegen im Trend, auch die Anzahl an Elektromotorrädern nimmt stetig zu. Diese Modelle buhlen 2022 um die Gunst der zweiradbegeisterten Elektro-Fans!

Zugegeben, es fällt nicht leicht, bei den Elektromotorrädern 2022 den Überblick zu behalten. Wir haben es dennoch versucht. Neben Traditionsherstellern wie KTM und Harley-Davidson tummeln sich vor allem vergleichsweise unbekannte Hersteller in diesem Segment, die ihre Chance im neuen Antrieb sehen. Schwergewichte der Branche wie Honda, Yamaha oder BMW haben noch kein Angebot in ihrem Portfolio – bereits erhältliche Elektroroller haben wir wie auch Kleinstmotorräder bewusst ausgeklammert. Bei der Angabe der Reichweite ihrer Elektromotorräder geben die Hersteller gern die Maximalreichweite in der Stadt an – weil diese oft weit höher liegt als der realistische Mix. Soweit möglich, haben wir den kombinierten Wert gewählt und in der Bildergalerie zusammen mit Leistung und Preis aufgelistet. Die unübersichtliche Marktsituation bei Motorrädern mit Elektroantrieb macht folgenden Zusatz unabdingbar: keine Gewähr auf Vollständigkeit. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elektro trifft Motorrad: Überischt aller Elektromotorräder 2022