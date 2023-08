E-Bikes mit Riemenantrieb haben sich als echte Alternative zu Bikes mit der klassischen Kette auf dem Markt etabliert. Mit einer Mischung aus modernem Design, leiser Performance und müheloser Kraftübertragung versprechen E-Bikes mit Riemenantrieb eine völlig neue Dimension des Fahrvergnügens. Einige Produkt-Highlights präsentieren wir hier.

Eine innovative und moderne Lösung für die Kraftübertragung bei elektrischen Fahrrädern stellen E-Bikes mit Riemenantrieb dar. Anstelle einer herkömmlichen Kette nutzen sie einen speziell entwickelten Riemen, der aus robustem und langlebigem Material wie Carbon gefertigt ist. Eine erste Produktempfehlung ist das Honbike UNI4 Elektrofahrrad URBAN Style. Dank eines bürstenlosen 250 Watt Hinterrad-Nabenmotors ist die elektrische Unterstützung bis zu 20 Stundenkilometer möglich. Der Lithium-Ionen-Akku (432 Wh) hält bis zu 100 Kilometer durch. Außerdem praktisch: das LCD-Display am Lenker und der wasserabweisende Leichtbaurahmen.



E-Bikes mit Riemenantrieb – unsere Kaufempfehlungen

Besonders in urbanen Gebieten erfreuen sich E-Bikes mit Riemenantrieb großer Beliebtheit, da sie eine saubere, leise und komfortable Fortbewegung ermöglichen. Auch dank ihrer wartungsarmen Eigenschaften sind sie ideal für den täglichen Einsatz im Stadtverkehr geeignet. Unsere weiteren Empfehlungen im Überblick:

A Dece Oasis Air 20S B-Bike

Das E-Bike Air 20S des Herstellers A Dece Oasis verspricht dank Lithium-Ionen Batterien eine lange Akku-Laufzeit (bis zu 100 km). Der Antrieb funktioniert mithilfe eines Drehmomentsensors. Ebenfalls positiv hervorzuheben sind der leichte Alumimiumrahmen und die Möglichkeit, das Fahrrad zu falten. Somit ist das E-Bike gut zum Pendeln geeignet, da es problemlos in Bus und Bahn transportiert werden kann. Das vom Hersteller entwickelte G-Drive 3.0-Steuerungssystem soll für ein stabiles und komfortables Fahrerlebnis sorgen.



AsVIVA Urban E-Bike

Zu empfehlen ist auch das Urban E-Bike von AsVIVA. Der eingebaute Gates Carbon Drive Riemen besteht aus besonders zugfesten Carbonfasern und läuft über zwei Riemenscheiben. Mit dem eingebauten Hinterradmotor (250 W) und einem starken Akku mit Samsung Zellen kommt man schnell und umweltfreundlich an sein Ziel. Hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten sorgen für eine sichere Fahrt auch bei hohen Geschwindigkeiten.



CHRISSON E-Bike mit Riemenantrieb

Ein zuverlässiges Stadt- und Urlaubsbegleiter ist auch das Chrisson E-Bike mit Riemenantrieb. Unterstützt wird man beim Fahren durch einen Aikema Heckmotor (250 W und 40 Nm). Der Bordcomputer bietet eine minimalistische und aufgeräumte Optik. Dort lassen sich alle wichtigen Daten zur Fahrt ablesen. Der im Rahmen versteckte Akku hat eine Reichweite von 80 bis 120 Kilometern.



GermanXia MOBILEMASTER E5 Automatik F 2023 Performance Line

Deutlich weiter oben im Preis angesiedelt ist das E-Bike Klapprad mit Mittelmotor von GermanXia. Allerdings verspricht der Bosch Performance Line Mittelmotor (65 Nm) eine Schiebehilfe bis 25 Kilometern. Der im Rahmen verbaute Bosch PowerPack 500 Akku bietet laut Hersteller eine lange Laufleistung und eine schnelle Ladezeit von zwei bis vier Stunden. Außerdem sollen die Gabelfederung und die Ballonreifen für eine komfortable Fahrt sorgen.



Sprick Reisefahrrad mit Riemenantrieb

Wer statt eines E-Bikes lieber ein herkömmliches Fahrrad ohne elektrischen Antrieb mit Riemenantrieb fahren möchte, für den ist unter anderem das Sprick Reisefahrrad geeignet. Das Rad hat einen Alumimium-Rahmen und hydraulische Scheibenbremsen von Shimano, die eine sichere Fahrt versprechen. Wie bei den E-Bikes verfügt das Fahrrad über einen GATES Carbon Drive Riemenantrieb.



HAWK Trekkingrad mit Gates Riemenantrieb

Eine weitere Alternative zu E-Bikes mit Riemenantrieb ist das Trekkingrad von Hawk. Es ist zwar ohne elektrischen Antrieb, aber dafür mit einem hydro-geformten Aluminium Leichtbaurahmen ausgestattet. Neben einem Gates Riemenantrieb bverfügt es zudem auch über eine Shimano 8-Gang-Nabenschaltung. Besonders hervorzuheben: Die Schalt- und Bremszüge des Bikes sind geschickt am Unterrohr entlang versteckt, sodass eine saubere Optik entsteht.



Wie funktioniert ein Riemenantrieb beim E-Bike?

Ein Riemenantrieb beim E-Bike funktioniert anders als der herkömmliche Kettenantrieb, der in den meisten Fahrrädern zu finden ist. Anstelle einer Kette wird ein Riemen aus speziellen Materialien wie Polyurethan oder Carbon verwendet, um die Kraft vom Motor auf das Hinterrad zu übertragen. Der Riemenantrieb besteht aus einer geschlossenen Schleife, die über ein Ritzel am Motor und ein Ritzel am Hinterrad läuft. Wenn der E-Bike-Motor dann aktiviert wird und die Pedale gedrückt werden, treibt der Riemen das Hinterrad an und ermöglicht so die Fortbewegung.

Vergleich E-Bike-Fahrradträger Klare Empfehlungen

Welche Vorteile bietet ein Riemenantrieb im Vergleich zur herkömmlichen Kette?

Ein Riemenantrieb bietet gegenüber der herkömmlichen Kette eine Reihe von Vorteilen, die ihn zu einer attraktiven Option für E-Bikes macht. Zum Beispiel sind Riemenantriebe nahezu geräuschlos im Vergleich zu Ketten. Zudem entfällt das Risiko, dass Schmutz oder Fett auf die Kleidung gelangen, da ein Riemenantrieb nicht geschmiert werden muss. Dies sorgt im Übrigen auch dafür, dass Riemenantriebe im Vergleich zu Ketten weniger Wartung benötigen.

Gibt es spezielle Pflegehinweise für einen Riemenantrieb?

Um die Langlebigkeit und Leistung eines Riemenantriebs am E-Bike zu gewährleisten, gibt es einige Tricks und Kniffe. Man sollte es vermeiden, den Riemenantrieb mit Wasser oder aggressiven Reinigungsmitteln zu reinigen, da dies das Material beschädigen kann. Außerdem sind viele Riemenantriebe nicht für nasse Bedingungen ausgelegt. Daher sollten längere Fahrten im Regen vermieden werden. Es sollte regelmäßig die Spannung des Riemens überprüft werden. Ein zu lockerer oder zu straffer Riemen kann die Leistung beeinträchtigen. Und zu guter Letzt: Auch Riemenantriebe haben eine begrenzte Lebensdauer. Wenn der Riemen Anzeichen von Verschleiß wie Risse oder ausgefranste Kanten aufweist, sollte er rechtzeitig ersetzt werden, um Schäden am Antriebssystem zu verhindern.

Vergleich E-Bike nachrüsten So einfach geht's

Kann man einen Riemenantrieb selbst austauschen?

Der Austausch eines Riemenantriebs kann grundsätzlich möglich sein, erfordert allerdings fortgeschrittene mechanische Kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit E-Bikes. Zudem sollten auch alle notwendigen Werkzeuge zur Verfügung stehen. Bei jeglicher Arbeit am Antriebssystem sollte man besondere Vorsicht walten lassen, um Verletzungen zu vermeiden. Falls dennoch Unsicherheit besteht, empfehlen wir den Riemenantrieb von einem Fachmann in einer Fahrradwerkstatt austauschen zu lassen.