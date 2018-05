Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn der Rost-Dodge wirkt mit seinem Farbenspiel aus Pastellgrün und Rostrot ungewöhnlich breitbeinig. Also noch breitbeiniger also sonst schon, aber wir finden, dass ein wenig Rost und Endzeit-Look genau die richtige Klamotte für so ein Muscle-Car ist.

717 PS und dann so eine Schrottschüssel? Gemach gemach, der erste Blick bei diesem Dodge Challenger Hellcat trügt. Denn was zunächst wie ein Fall von schwerem Rostbefall aussieht, ist in Wahrheit eine geschickte Folierung, designt vom kalifornischen Künstler Skepple und angebracht von Southside Speed in Arizona.

Die Patina auf diesem Dodge Challenger Hellcat ist nicht von allein gewachsen, sondern eine Folierung von Southside Speed nach Entwürfen des kalifornischen Künstlers Skepple. Mit dem Rost-Look wird die Hellcat zur Rustcat.

717 PS und dann so eine Rosthaufen? Gemach gemach, der erste Blick bei diesem Dodge Challenger Hellcat trügt. Denn was zunächst wie ein Fall von schwerem Rostbefall aussieht, ist in Wahrheit eine geschickte Folierung, designt vom kalifornischen Künstler Skepple und angebracht von Southside Speed in Arizona. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn der Rost-Dodge wirkt mit seinem Farbenspiel aus Pastellgrün und Rostrot ungewöhnlich breitbeinig. Ein wenig Rost und Endzeit-Look ist aber doch genau die richtige Klamotte für so ein potentes Muscle-Car, oder? Schließlich bollert in der Front ein 6,2- Liter-V8 mit über 700 PS!

Neuheiten Dodge Challenger SRT Hellcat (2014): Preis & Motor Widebody-Kit für Challenger SRT Hellcat

Dodge Challenger im Crashtest (Video):

Rost-Look trifft Dodge Challenger Hellcat