Der Dodge Challenger Hellcat gilt mit seinen 727 PS (535 kW) als König des Dragstrips. Doch taugt er auch als Boot? Die Antwort auf diese wohl zuvor nie gestellte Frage liefert Youtuber WhistlinDiesel im Video. Der US-Amerikaner ist für seine kuriosen bis polarisierenden Autoaktionen bekannt und setzte unlängst seinen Ferrari F8 Tributo in Brand. In seinem neuesten Video kommt ein anderes der vier Elemente zum Tragen, nämlich Wasser. Seinem Dodge Challenger Hellcat hat er Metallruder an die Hinterachse transplantiert und auf einem schwimmenden Untersatz ins Meer geschickt. Wird der Hellcat zum Katzenhai oder säuft das zwei Tonnen schwere Muscle Car gnadenlos ab? Die Antwort gibt das Video unten.

Dodge Challenger Hellcat als Boot im WhistlinDiesel-Video: