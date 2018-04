... die Zelte in Dernbach komplett abzubrechen. Schon in der neuen Sendung "Die Ludolfs – das Schrottimperium ist zurück" hatte Peter auch schon keinen Platz mehr. Mit der Sendung kamen die Ludolf-Brüder – bis auf Peter – nach gut drei Jahren Fernsehabstinenz zurück. Am 10. Januar startete um 20.15 Uhr die neue Sendung ...

Der Zoff zwischen den Ludolfs geht in die nächste Runde – die Brüder streiten sich vor Gericht. Es geht um diverse Geldforderungen zwischen Peter, Manni und Uwe Ludolf. Alles zum Ludolf-Streit vor dem Landgericht Münster!

Die einstigen TV-Schrotthändler "Die Ludolfs" verhandeln ihren Streit vor dem Landgericht Münster. Der gegenseitige Vorwurf: dem jeweils anderen Geld zu schulden. So verlange Manni Ludolf von seinem Bruder Peter die Rückzahlung von 50.000 Euro. Peter hingegen behaupte, dass Uwe ihm noch 17.000 Euro schulde. Manni und Uwe sind schon seit langem mit ihrem Ludolf-Bruder Peter zerstritten. Im aktuellen Zoff zwischen den drei Ludolfs sollen die zwei Verbündeten ihrem Bruder Peter Medienberichten zufolge gedroht haben: "Wir machen dich finanziell fertig." Auch der Schlichtungsversuch des Richters soll gescheitert sein, der den drei Streithähnen in einer Sitzungsunterbrechung die Möglichkeit gegeben haben soll, sich zu einigen: "Sie sind doch Brüder und oftmals steckt hinter solch einem Streit etwas anderes. Er ist mitunter nur ein Ventil", erklärte der Richter. Doch eine Einigung lehnten die Ludolfs ab. Da bevor eine Verhandlung beginnen kann, müsse erstmal geklärt werden, ob der Fall weiterhin vor dem Landgericht Münster verhandelt wird, da der Beklagte Uwe Ludolf im Bereich des zuständigen Landgerichts Koblenz wohnt. Außerdem müsse geprüft werden, ob Peter Ludolfs Forderungen rechtens sind.

Ludolf-Brüder ziehen vor Gericht

Schon seit einiger Zeit sind die drei Brüder Manni, Uwe und Peter Ludolf gewaltig zerstritten. Wie rausgekommen ist, gipfelte der Streit in einer Räumungsklage: Mit der gerichtlichen Anordnung haben Manni und Uwe ihren Bruder Peter gezwungen, den Dernbacher Schrottplatz zu räumen. Die Ursache der Räumungsklage könnten Geldprobleme der Brüder Manni und Uwe gewesen sein. Ein Problem, das sie sich mit Peter geteilt haben. Auch er wusste nicht wohin, da bei einem Einbruch Peters gesamte Ersparnisse gestohlen worden sind. Zuletzt äußerte sich Peter Ludolf sich in einer Youtube-Videobotschaft zur Räumungsklage und schildert seine Sicht der Dinge: So habe es vor rund zwei Jahren eine Besprechung zwischen den drei Ludolf-Brüdern gegeben, auf welchem Schrottplatz für neue Folgen gedreht werden soll. Peters Vorschlag, auf beiden Schrottplätzen – auf dem neuen in Linden und dem alten in Dernbach – zu drehen, hätten Manni und Uwe allerdings abgeschmettert. Das Grundstück des Kult-Schrottplatzts in Dernbach, das Peter Ludolf räumen musste, gehört Bruder Manni. Die darauf stehenden Hallen aber hatte Peter finanziert. Dennoch ist Peter der Aufforderung, den Platz zu räumen, nachgekommen. In der selben Videobotschaft hatte er sich bestürzt über den Verlauf der Dinge geäußert: "Ich dachte, Familie hält zusammen und Manni würde mich nie angreifen." Mit der Räumungsklage scheint das Tischtusch zwischen den drei Ludolf-Brüdern endgültig zerschnitten worden zu sein. Das unterstreicht auch ein Facebook-Post von Manni, Uwe und Thomas Ludolf auf "Ludolf Alles andere ist Schrott". "Es geht hier nicht nur um Geld!! Es ist soviel vorgefallen in den ganzen Jahren und nicht alles im Leben ist verzeihbar!" lautete die Antwort der beiden Ludolf-Brüder auf den Vorwurf eines Fans, Peter verstoßen zu haben. Womit die drei auch klar machen: Peter Ludolf ist auch weiterhin nicht willkommen.

Neue Serie von den Ludolfs-Brüdern

So verwundert es nicht, dass die neue Serie "Die Ludolfs – das Schrottimperium ist zurück" – seit Anfang 2016 auf Kabel eins – ohne Peter Ludolf gestartet ist! Die Geschichte der Serie: Manni, Uwe und dessen Sohn Tommy möchten einen neuen Schrottplatz aufbauen – die "Ludolf-World". Einschließlich Partyraum, Grillplatz und Entspannungsoase. Die neue Serie "Die Ludolfs – das Schrottimperium ist zurück" setzt 40 Tage vor Eröffnung der "Ludolf-World" ein. Zu dem Zeitpunkt sind noch gut 90 Tonnen Schrott aus den alten Miethallen in die noch nicht fertiggestellte Verkaufshalle zu befördern. Und eine dringend benötigte zweite Halle kann erst gebaut werden, wenn die drei Ludolfs das Wasser vom Grundstück abgepumpt haben.

Vorgeschichte zum Ludolf-Streit:

Ludolf-Brüder mit Online-Teilehandel

Parallel zu den Dreharbeiten haben die drei auch noch einen Online-Autoteilehandel auf der Homepage "Der Ersatzteilplatz" aufgebaut. Wie zu den besten alten Zeiten des Dernbacher Schrottplatzes können hier Autofans nach alten Ersatzteilen forsten und Schätzchen ausgraben. Der Unterschied zu früher: Es ist viruell und die Ludolfs bieten die Lieferung nach Hause an. Auf der Ludolf-eigenen Homepage findet sich ein weiterer, entscheidender Unterschied zur Kultserie, die erst die vier Brüder so bekannt gemacht hat: Peter Ludolf wird mit keiner Silbe erwähnt.

Peter Ludolf trennt sich vom L-Team