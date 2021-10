... verweigern. Da in den USA jedoch die Freiheit des Individuums sehr hoch gehängt wird, werden uns wohl auch in Zukunft Eigenbau-Projekte wie dieses heimsuchen.

Diese C7 Corvette Stingray Concept Replica auf Basis der C6 Corvette wurde nur drei Mal gebaut und stand zum Stückpreis von knapp 40.000 US-Dollar bei ebay zum Verkauf.

Was kann man nicht alles aus seiner C6 Corvette machen? Zum Beispiel eine C7 Stingray Concept Replica. So kürzlich geschehen in den USA, allerdings ist das Endergebnis doch eher bescheiden. Vorsicht ausgedrückt. Das Original-Design von 2009 sah durchaus passabel aus und gab auch ein wenig DNA an die C7-Corvette weiter. In diesen Eigenbau sind scheinbar alle Details beider Versionen eingeflossen, ohne dass auf die Proportionen geachtet wurde. Entsprechend wirkt das Endergebnis wie eine unglückliche Photoshop-Montage. Mit ein Grund, warum nur drei Exemplare dieser C7 Stingray Concept Replica gebaut wurden? Die hier gezeigte hat einen 6,2-Liter-LS3-V8, der ein automatisches Getriebe antreibt und knapp 54.000 Kilometer auf dem Tacho.

Corvette Stingray Concept Replica auf C6-Basis