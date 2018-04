Mit dem Borgward BX7 soll das Comeback der alt-ehrwürdigen Marke ab 2019 auch auf dem deutschen Markt gelingen – und zwar von Beginn an ausschließlich als reines E-Auto. Damit umgeht Borgward die empfindliche Abgas-Diskussion auf dem Heimatmarkt und bietet zugleich eine neue Alternative im Segment der Mittelklasse-SUV. Die Motorleistung des Borgward BX7 ist noch nicht bekannt, der Preis aber soll sich auf rund 30.000 Euro belaufen. Produziert wird das neue SUV offenbar in einer neuen Fabrik in Bremerhaven.