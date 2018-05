Mit dem Borgward GT BX6 (2018) stellt der chinesische Autobauer seine Zukunftsvision der Marke vor. Im Fokus stehen verbesserte Verbrennungsmotoren. Die Details zum Marktstart!

Knapp ein Jahr nach der zugehörigen Studie hat sich der Borgward GT BX6 (2018) zu einem serienfertigen SUV-Coupé entwickelt. Das Design des neuen Modells markiert vor allem aerodynamische Einflüsse. Das Fließheck unterstreicht die Sportlichkeit, die geschwungenen LED-Rücklichter sollen an einen Adler erinnern und passen optisch an die Scheinwerfer, die die Form von Adleraugen aufgreifen. Auch unter der Haube will das SUV mit Performance glänzen: Herzstück des Borgward GT BX6 (2018) ist ein Turbomotor mit zwei Litern Hubraum und Direkteinspritzung. Der Antrieb entwickelt eine Leistung von 224 PS und liefert ein maximales Drehmoment von 300 Newtonmetern. Zusätzlich ist das aufgebockte Coupé mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe inklusive neun unterschiedlicher Fahrmodi ausgestattet – so kann je nach Straßenbechaffenheit und Vorliebe des Fahrers immer der richtige Gang gewählt werden. Das intelligente Allradsystem von Borgward unterstützt den Fahrer bei mittleren und hohen Geschwindigkeiten in Kurven sowie auf glatten Fahrbahnen. Mit einer Reaktionszeit von 0,12 Sekunden analysiert ein Algorithmus die Fahrbahnbedingungen und verteilt in Abhängigkeit vom Ergebnis das Drehmoment. Der Verbrauch liegt laut Hersteller bei 7,1 Liter auf 100 Kilometern. Ein Marktstart für Europa ist derzeit nicht abzusehen. Ende 2018 wird das Modell im Nahen Osten und Südamerika seine Markteinführung feiern, Anfang 2019 ist das SUV bei den Händlern in Südostasien.

Borgward BX7 TS (2019) im Video:

Borgward GT BX6 (2018) mit 224-PS-Motor